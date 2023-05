Amadeo Salvo quiere Can Misses para la UD Ibiza, "o que pague el Ayuntamiento los 600.000 euros que cuesta al año"

El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, ha hecho balance este viernes a una temporada en la que "todo ha salido mal" y que se ha saldado con el prematuro descenso del equipo a Primera RFEF. Después de cinco meses sin realizar declaraciones, el máximo mandatario del club celeste ha abordado la actualidad del club respondiendo durante cerca de una hora a las preguntas de los periodistas, aunque no ha desvelado quién será el próximo director deportivo y el entrenador que pilotarán el nuevo proyecto en la tercera categoría nacional.

Uno de los asuntos que ha valorado es el convenio firmado con el Ayuntamiento de Ibiza para el uso en exclusividad del estadio Palladium-Can Misses, acuerdo que ha quedado sin efecto tras el descenso del equipo. Salvo ha recordado que la propiedad del club ha realizado una inversión de 4,4 millones para poder competir en el fútbol profesional y que el gasto por el mantenimiento del recinto es de 600.000 euros anuales. "No hay ningún club que haya invertido el año del ascenso esa cantidad con cero ayudas institucionales. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo, tanto mi familia como yo estamos fuertes y con ganas de continuar", ha subrayado antes de advertir de que en caso de no mantener la exclusividad del estadio en Primera RFEF "será el Ayuntamiento el que tenga que asumir esos 600.000 euros". "Tendrán que decidir qué es lo que quieren. Si el Ibiza se queda a cargo del estadio y del coste, que el Ayuntamiento tiene en detalle. Si no, tendrán que pagarlo ellos con una partida que no sé de dónde van a sacar", ha indicado el presidente del club celeste, que "no ve el conflicto" entre un club "con 4.500 abonados y otro –en referencia al CD Ibiza– que ha tenido una asistencia máxima de 150 o 200 espectadores".

"Si jugamos en exclusividad nos plantearemos seguir pagando, si no, ¿qué voy a pagar yo? No tendría sentido dilapidar 600.000 euros para satisfacer a 200 e incomodar a 4.000. Estamos en otra dimensión, hay que entenderlo. Si cada vez que alguien del CD Ibiza sale a hablar hubiera salido yo, sería el segundo más entrevistado en esta isla, el primero seguiría siendo el otro", ha añadido, antes de poner de ejemplo sobre las recurrentes quejas del club rojillo respecto al uso de Can Misses "como si el Collerense pidiera jugar en Son Moix".

En este sentido, Salvo no ha mostrado preocupación ante un posible nuevo gobierno municipal que resulte de las elecciones del próximo día 28 y que pretenda retirarle al club la exclusividad del estadio. Tras elogiar la gestión del actual equipo de gobierno, en concreto de Elena López y el alcalde, Rafa Ruiz, ha manifestado que la UD Ibiza "es un club sin ninguna vinculación política": "No es lo mismo estar en la oposición que gobernar, pensar una cosa o estimarla que conocerla en detalle. No vemos ningún problema en nada. Aquí hay 4.300 abonados que han decidido abonarse a la entidad civil más grande que hay en la isla, frente a un club de atletismo y otro de fútbol al que van 47. Tendrán que valorar si este proyecto quieren que siga en el fútbol profesional o por otras cosas que no están aportando nada. No hemos pedido nada, hemos ido con las inversiones y el silencio por delante. Para jugar en Primera RFEF hay que mantener el césped natural en los dos campos. El coste de mantenerlo, la luz, el agua, la limpieza... lo tiene el Ayuntamiento en detalle y son casi 600.000 euros. Si lo quiere pagar el Ayuntamiento, encantado; si no, alguien lo tiene que pagar. El Ayuntamiento es el propietario de las instalaciones y decide quién juega en cada campo, con o sin convenio ", ha argumentado.

Respecto al conflicto que mantienen con la UD Ibiza y el actual equipo de gobierno el Club Atletisme Pitiús y el CD Ibiza, ha zanjado: "Me da lo mismo, no nos afecta, es ruido, que no sirve para anda. El Pitiús sigue compitiendo igual, tienen condiciones mucho mejores para hacer sus series en el césped. Pero los reinos de taifas han existido hasta que alguien los corta. Pueden ir a los juzgados, ya han perdido la cautelarísima, porque el Ayuntamiento como propietario decide".

Respecto al proyecto de la temporada que viene, ha asegurado que será ambicioso, "con un equipo muy competitivo y jugadores buenos de la categoría, para "volver de nuevo al fútbol profesional". "Queremos ilusionar de nuevo a la afición que ha pasado un año difícil. Lo mejor de este año ha sido la afición. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que así sea", ha destacado Amadeo Salvo, antes de aclarar que van a acometer una "reestructuración" el área deportiva del club "con otros perfiles" para planificar las temporadas "a dos, tres o cuatro años vista". En lo económico, ha dicho que el club se tiene que "adaptar con la disminución de ingresos que hay" en Primera RFEF, donde también "los gastos que son mucho menores". Sobre todo los salarios de los futbolistas, porque la estructura de club se reduce muy poco", ha puntualizado.

Echando la vista atrás, Salvo ha confesado que "a nivel deportivo todo ha salido mal, no se puede esconder". "Alguien dijo que incluso los planes mejor planificados cuando ves el resultado pueden parecer hasta ridículos. Hemos acertado en muy pocas cosas a nivel deportivo. Remarcar que la Segunda es una categoría complicadísima y lo vemos cada temporada, con descensos de históricos. El éxito o el fracaso es un hilo muy fino. Hay que planificar bien y tener el acierto que se necesita. No es fácil sobre todo para localidades menores", ha reconocido el presidente de la UD Ibiza, que no ha aclarado quién dirigirá al equipo la próxima temporada. "Queremos esperar a que termine la temporada por respeto, hay que terminar bien, no tenemos prisa", ha señalado sobre Lucas Alcaraz, al tiempo que ha desmentido el posible regreso de Fernando Soriano a la dirección deportiva.