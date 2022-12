Expediente Castel en la UD Ibiza: el delantero celeste no marca desde enero

¿Qué le pasa a Sergio Castel? ¿Por qué su rendimiento este año es tan pobre? Estas son las preguntas que buena parte de la afición de la UD Ibiza se hace con perplejidad y decepción ante la gris temporada que está firmando el delantero madrileño. El que muy probablemente sea el ariete con más cualidades de la UD Ibiza ni siquiera ha estrenado este curso su cuenta realizadora y la actitud mostrada el pasado domingo frente al Málaga CF, tras saltar al campo en el inicio de la segunda mitad, terminó por exasperar a los seguidores celestes, hastiados de la falta de intensidad del punta de 27 años.

Castel ha jugado 16 encuentros esta campaña, aunque solo cuatro de ellos como titular. Lastrado por una fascitis plantar que le mantuvo fuera de juego durante más de seis meses, otras molestias físicas le han impedido tener continuidad a lo largo del 2022 aunque, cuando ha gozado de minutos, 668 este ejercicio, ha demostrado estar muy lejos del Castel que todo el mundo esperaba.

De hecho, es el tercer punta en orden de apariciones por detrás de Ekain (1.338 minutos) y de Darío Poveda (752), aunque, dicho sea de paso, tampoco ellos están resolviendo los problemas con el gol que padece el conjunto ibicenco, con dos y un tanto anotados por cada uno de ellos, respectivamente.

El de Las Rozas no solo está negado de cara a portería. Tampoco está aportando soluciones a sus compañeros, exhibiendo una actitud apática, irreconocible, que contrasta con la delicada situación por la que atraviesa el equipo y con su elevado salario, uno de los más altos de la plantilla.

Algunas informaciones apuntan a una posible salida del ariete madrileño este mercado invernal tras los rumores que ya le situaban en el extranjero el pasado verano. Sin embargo, muchos en el club todavía confían en el renacer de un Sergio Castel que acumula 18 dianas con la elástica celeste desde su llegada al club la temporada 2020-21. Entonces aterrizó en la isla procedente del Jamshedpur de la Primera División de la India, donde había llegado cedido por el Atlético de Madrid, club que le prestó de nuevo el curso siguiente a la UD Ibiza.

Fichaje y lesiones

La confianza de Amadeo Salvo en el delantero se cristalizó el ejercicio pasado materializando su fichaje. Castel respondió anotando nueve goles en las primeras 25 jornadas del equipo en su estreno en Segunda División y se convirtió en el futbolista más cotizado de la plantilla, con un valor de mercado de un millón de euros según la web especializada transfermarket. Pero desde el 31 de enero, cuando comenzó con sus problemas físicos y su difícil convivencia con Paco Jémez, no ha vuelto a ver portería y cerrará en blanco el 2022 si no lo evita el domingo en Albacete –donde no estará Cristian Herrera por sanción– o el próximo miércoles en Ceuta en la segunda ronda de la Copa del Rey.

No obstante, esta semana ya se ha perdido dos sesiones de entrenamientos por nuevas molestias físicas. Desde el club aseguraron ayer a Diario de Ibiza que no revisten gravedad, aunque su titularidad ante el Albacete es más que cuestionable. La UD Ibiza necesita más que nunca al mejor Sergio Castel, pero su crédito en el club ibicenco podría haberse agotado.