A primera hora trascendía la triste noticia: Fernando Fernández Tapias, uno de los empresarios más queridos de nuestro país, ha fallecido este miércoles a los 84 años. Eran sus propios familiares los que confirmaban esta gran pérdida a Carlos Herrera, sin entrar en detalles sobre los motivos de la muerte del que fuera vicepresidente primero del Real Madrid, alejado de la vida pública en los últimos tiempos.

La mansión en la que residía el naviero con su mujer, Nuria González -con que llevaba más de 25 años de feliz relación- y sus dos hijos pequeños, Iván (20) y Alma (16) en la madrileña urbanización Puerta de Hierro se ha convertido en un trajín constante de amigos y familiares que, muy afectados por el fallecimiento de Fefé, se han desplazado hasta su residencia para arropar a su familia en este doloroso trance.

Además de la popular cocinera Pepa Muñoz, Jesús Vázquez y su marido, Roberto, han sido de los primeros en llegar al lugar para dar el pésame a Nuria, que como nos ha contado muy afectado el presentador, está completamente abatida.

Así ha recibido la noticia

"Me acabo de enterar y estoy un poco en shock. Esta mañana no encendí la tele casualmente que lo hago siempre y no he escuchado las noticias ni nada. Acabo de hablar con Nuria y no os puedo contar mucho, solo que estoy muy afectado porque..." ha reconocido con la voz rota, muy emocionado en sus primeras declaraciones tras la muerte de Fernando, con el que le unía una gran amistad desde hace años.

"Quiero mucho a esta familia, he pasado muchos días felices en esta casa porque ellos nos recibían siempre y les conozco de hace muchos años, a Nuria desde que éramos solteros así que imagínate, una vida entera" ha añadido, revelando que la viuda del empresario está destrozada: "Está mal. Imagínate cómo va a estar".

Y es que como ha asegurado, la familia no se esperaba este fatal desenlace. "Lo poco que sé y que me ha podido contar es que ha sido* él tenía la salud delicada pero estuvimos comiendo aquí hace un par de semanas y nada*" ha concluido antes de entrar en el domicilio de Fefé para arropar a Nuria.

Muere el empresario Fernando Fernández-Tapias

El naviero vigués Fernando Fernández-Tapias ha fallecido a los 84 años en Madrid. En los últimos años, "Fefé" -como le llaman sus allegados- tuvo que pasar por el quirófano debido a varias deficiencias coronarias, que le llevaron a apartarse de la vida pública.

Era tío de la actual vicepresidenta primera de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, quien ha cancelado su agenda oficial prevista para este miércoles.

Descendiente de los olívicos Davila Román por el padre y de los catalanes Tapias por la madre, ambas familias de raigambre en el ámbito conservero, era el séptimo de los 12 hijos que tuvo el matrimonio.