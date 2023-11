Este segundo embarazo no está siendo tan llevadero para Violeta Mangriñán. La influencer ya ha comentado alguna vez las principales diferencias que estaba notando en las dos situaciones, aunque nunca había llegado al punto de querer llamar una ambulancia para ir al hospital.

Para empezar, la situación en su casa no era la más deseada. Estos días toda la familia se ha puesto mala y Mangriñán ha terminado cayendo también. Parece ser que Gala y Fabio no terminan de recuperarse y la influencer subió una foto de ambos en el sofá tumbados. "He llegado a casa hace media hora, parece una sala de espera de ambulatorio, todos malitos y yo estoy empezando a sentirme muy mal...", contó la influencer.

En vez de mejorar su estado de salud de su novio y su hija, el médico confirmó que se trataba de algo más que un resfriado: "Fabio y Gala han ido a peor esta tarde, han ido al médico y resulta que no es gripe, le han hecho pruebas a ambos y tienen los dos bronquitis aguda, probablemente yo esté camino de cogerla junto con mi madre y mi suegra...".

"No me respondían las piernas"

Jengibre, limón y miel era el remedio que proponía para poner fin al resfriado que estaba a punto de entrar en su cuerpo cuando los síntomas se hicieron más evidentes. La peor parte para Magriñán no era estar enferma, sino el combinarlo con su embarazo. La situación para ella fue también empeorando a medida que pasaban las horas.

Tanto es así que la influencer no recordaba haber pasado un momento peor en su vida: "Hola chicos, he pasado la peor noche de mi vida, nunca jamás me he sentido tan mal en 29 años y mira que me he puesto malita más veces de las que me hubiese gustado".

Su sexto mes de embarazo se está poniendo cuesta arriba y trae consigo cosas que nunca antes había experimentado -eso sí, no son positivas-. "No he tenido nunca fiebre estando embarazada hasta ayer... llevo con fiebre desde anoche, esta mañana ni siquiera me respondían las piernas, me he asustado muchísimo, estoy a la espera de que haga efecto la medicación, de lo contrario a medio día viene una ambulancia para llevarme al hospital y que puedan hacerme las pruebas pertinentes para darme la medicación adecuada".

A Violeta no le preocupaba tanto el hecho de estar enferma, sino el cómo esto podría afectar a su bebé: "Las fiebres muy altas no son buenas para los bebés". A pesar de ello, la influencer ha seguido manteniendo su actividad estas últimas horas en su cuenta de Instagram compartiendo alguna que otra fotografía compartida en su perfil.

Una lactancia traumática

Pese a la diferencia con la que está viviendo los dos embarazos, hay algo que no cambia: su terror a dar el pecho. La primera experiencia con Gala fue tan traumática para ella que no cuenta con tener que hacerlo de nuevo, sobre todo por el dolor que le supone. Sin embargo, ella es consciente de que hay un motivo detrás de esto: "Estoy segura de que de no ser por mi operación de aumento de pecho hace seis años, hubiese sido una gran amamantadora... una buena lactante, pero el dolor que sentí con Gala me creó tal trauma que, sinceramente, con Gia no me atrevo siquiera a intentarlo".