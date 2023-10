Aneth se ha convertido en una de las protagonistas de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno por su polémica 'expulsión' de la ceremonia después de que la hija de Isabel Pantoja descubriese que es la 'topa' que ha filtrado información sobre ella y su familia a la prensa en los últimos tiempos.

A pesar de que la hermana de Kiko Rivera siempre ha dado la cara por su amiga, los mensajes que se filtraron días antes de su enlace, y en los que se acusaba a Anabel Pantoja de traicionar a su prima dejándola sin despedida de soltera por no querer bajarse el caché, habrían sido la gota que ha colmado el vaso.

La noche antes de la boda, Isa le habría comunicado a Aneth que ya no estaba invitada, pero la peruana se habría presentado en la finca de la celebración igualmente. Y habría sido la representante de la novia quien habría 'invitado' a la 'topa' a abandonar el lugar; algo que habría hecho acompañada por los miembros de seguridad del lugar.

Apenas 48 horas después de esta desagradable polémica sobre la que Chabelita no se ha pronunciado todavía, Aneth ha visitado el plató de 'Fiesta' para dar su versión de los hechos y, completamente rota, asegurar que nadie la expulsó del enlace: "No me sacó seguridad. Esperé a mi Uber, me despedí como una señora y me fui. Han montado un plan contra mí" ha asegurado indignada.

Según ha relatado, habló con Isa la noche antes de su boda, y la hija de la tonadillera no le dijo que no estaba invitada. Tal y como ha contado, discutieron y la tertuliana de 'Vamos a ver' le reconoció que creía que el topo era ella. Sin embargo, sostiene que no la desinvitó del 'sí quiero', aunque su entorno sí le dijo que "después de la discusión, mejor que se fuera" de Sevilla. "No me ha echado pero sí ha dejado que pasen estas cosas" ha revelado dolida.

Sin embargo, Aneth ha insistido en que abandonó la ceremonia "por decisión mía" y no porque la representante de Isa se lo pidiese como han asegurado diferentes testigos presenciales como Marisa Martín Blázquez o Alexia Rivas. Algo que la peruana niega: "La persona encargada de esas cosas (Sonia) vino y me dijo 'quédate y mírala casarse porque te vas a arrepentir'. Pero fue decisión mía" ha repetido.

Tras el programa, y dejando en el aire si cree que su relación con Chabelita está completamente rota, Aneth ha lanzado un revelador mensaje ante los micrófonos de Europa Press con el que se reafirma en que alguien está intentando acabar con su amistad con la hija de la cantante: "Quien no sabe nada de tu presente sólo puede hablar de tu pasado e intentar ensuciarlo, ya está. No te puedo decir nada más" ha asegurado hasta en dos ocasiones.

"Todo lo que he dicho lo mantengo y simplemente cuando no tenéis acceso en la vida de la gente tienes que ir hablando del pasado e intentar meter donde no hay" ha añadido indignada, dejando claro que "por supuesto que estaba invitada" a la boda de Isa aunque luego las cosas no saliesen como pensaba y abandonase la celebración antes de que ni siquiera comenzase.

Reconociendo que está muy dolida porque quiere mucho a la hermana de Kiko Rivera, Aneth ha confesado que no se arrepiente de haberse presentado en en enlace tras la discusión en la que Chabelita la acusó de topa: "Uno en la vida no tiene que arrepentirse de las cosas, nunca, se tiene que aprender".