El programa Vamos a ver que presenta Joaquín Prat en Telecinco tenía este jueves una exclusiva relacionada con la boda de Isa P y Asraf, lanzando una dura acusación contra su prima Anabel Pantoja. Esto hizo que Anabel Pantoja estallase y acabase llamando al programa para asegurar que "estoy flipando". Actualmente la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a Telecinco para participar en el debate de GHVIP, así como en un nuevo programa que presentará Jesús Vázquez.

Pero pongámonos en antecedentes. Isa P y Asraf se casan el próximo 13 de octubre. E Isa, como todas las novias, esperaba tener una despedida de soltera con sus personas más cercanas. Sin embargo, como explicaron en Vamos a ver, esta despedida no se celebrará por culpa de Anabel ya que, según aseguraron, no se había alcanzado un acuerdo económico.

Denuncia

Esta denuncia fue escuchada por la propia Anabel que no pudo más y acabó llamando al programa para dar las oportunas explicaciones. De hecho, la sobrina de Isabel Pantoja negó todo lo relacionado con el dinero, ya que, como aseguraba, acude a la boda de su prima "porque me sale del corazón". De hecho, sobre la despedida, aseguró que estaba pendiente de que le fijaran la fecha de cuándo se iba a realizar. Por último, quiso remarcar que no había pedido "ni un duro" por participar en la celebración de su prima, exigiéndoles a los compañeros de Vamos a ver que "dejen de malmeter" entre ella e Isa P.

Maquilladora

Anabel se fue de su Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista.

En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.

Gran Hermano

En 2015 comienza a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa de televisión diario Sálvame, en el que empieza con colaboraciones esporádicas. A medida que pasan los años, sus colaboraciones en el programa se hacen más importantes, llegando a alcanzar gran popularidad entre el público, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019 se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con rostros como Alba Carrillo, Mila Ximénez o Antonio David Flores, siendo la primera expulsada y en 2020 participa en El tiempo del descuento, llegando a la final. En septiembre de 2020 se convierte en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

En 2018, comenzó una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas y como diseñadora de una colección de bañadores y de la marca de joyas Lueli. Además, trabaja como influencer en redes sociales con la agencia Influgency. En 2021 comienza también con el diseño de complementos.

Supervivientes

En 2022, Pantoja concursa en el reality Supervivientes, donde concursa con Kiko Matamoros, Marta Peñate o Desirée Rodríguez. En esta edición conoce al esgrimista español Yulen Pereira con quien mantiene una relación hasta principios del mes de marzo de este año.

Y también ha participado en la gira que su tía Isabel hizo por Latinoamérica. pero al regreso de la gira, Yulen cortó con ella, lo que la volvió a centrar en el foco de la presa del corazón, sacándole ilusiones por todos sitios que ella ha desmentido.

Y es que Anabel Parece querer pasárselo bien, y aprovechar así su parte de influencer. Y es que en el último evento en el que ha participado se puede decir ya que pertenece a la "jet set" de los influencers españoles, ya que ha compartido protagonismo con lo más grande como Dulceida, Manuel Carcelén, Luc Loren, Helena Gómez o David Muñoz Campillo.