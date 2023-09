Paula Vázquez regresa a la televisión nacional de la mano de TVE. Después de la primera y única temporada de 'Celebrity Bake off' en Prime Video, la presentadora se pondrá al frente de 'El puente de las mentiras', el nuevo concurso que la cadena pública emitirá en el prime time veraniego de La 1.

En este formato producido por Boxfish ('El jefe infiltrado', '¿A quién le gusta mi follower?'), la tensión y la diversión están garantizadas. Un equipo compuesto por personas muy conocidas del mundo de la tele, la cultura y el deporte, competirá cruzando un puente. Los jugadores deben tratar de ir de un punto a otro pisando las verdades y evitando las mentiras, o arriesgarse a quedar fuera del juego.

Se trata de la primera venta internacional de este popular programa de juegos creado por STV Studios con licencia de BBC Studios. La primera temporada en el Reino Unido de ‘Bridge of lies’ se convirtió en el concurso de preguntas diurnas con mejor rendimiento de la BBC del último año, con audiencias de más de un millón de espectadores, y una versión de famosos.

Mano negra

Y con motivo del gran estreno, en declaraciones para Bluper de El Español, Paula Vázquez ha hablado sin tapujos respecto a los cambios que se están sucediendo en el grupo Mediaset con la llegada de la nueva directiva y también sobre el veto que le impuso el anterior Consejero Delegado, Paolo Vasile. "Paolo Vasile me cerró las puertas de Telecinco" "Es Vasile el que me quita de Pekín Express y de Fama, ja bailar! Pues oye, se ha retirado y la vida sigue. Me han dicho que ahora la puerta de Telecinco está abierta❞ "Yo no defiendo nunca cadenas, sino formatos. Luego, las líneas editoriales de cada cadena es responsabilidad de ellos, así que, yo les deseo mucha suerte y qué bien que tengan este cambio. Ojalá lo hubieran tenido antes. Si te soy sincera, no los estoy viendo" "Yo hago programas innovadores que no se han visto antes"

Embarazo

Poco después de ser despedida de Mediaset, Paula encadenó varios de los momentos más duros de su vida: perdió en poco tiempo a sus dos abuelas y se quedó estéril tras sufrir un embarazo ectópico, es decir, fuera del útero.

Todo esto provocó una depresión en la presentadora de la que le costó mucho tiempo salir. "Fueron demasiados guantazos, y ahí caí en una depresión", ha explicado Paula en 'La Ventana', añadiendo que estuvo tres años en tratamiento.