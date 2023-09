Patricia Pardo y Christian Gálvez son dos de los nombres propios que nos ha dejado este verano que está dando sus últimos coletazos. El pasado 29 de julio la pareja sorprendía a propios y a extraños anunciando, con un precioso mensaje publicado en redes sociales, que estaban esperando su primer hijo en común -la periodista gallega tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez-, además de revelar que contrajeron matrimonio en secreto hace un año.

La pareja para dar la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño nacerá a principios de enero y su próximo nacimiento ya ha provocado el primer cisma familiar. El nombre del benjamín de la familia ha hecho estallar 'la guerra' no solo entre los futuros papás sino también entre la presentadora y sus dos hijas mayores. Aurora y Sofia, fruto de su matrimonio con el policía Francisco Márquez, tienen claras sus preferencias en lo que al nombre de su hermano pequeño se refiere.

Las pequeñas, de siete y cinco años, ya ha puesto sobre la mesa su primera opción. Ambas se han puesto de acuerdo y quieren que el nuevo miembro de la familia se llame Carlos. Un deseo que su madre no parece dispuesta a cumplir.

"Mis hijas están obsesionadas con Carlos, pero no lo veo. No sé si habrá un cuarto o no, pero no lo veo el nombre", decía Patricia, que asegura que entre ella y el padre de la criatura también hay opiniones diferentes.

Por su parte, Christian Gálvez ha querido sorprender a su mujer con una emotiva publicación en redes sociales que ha encntado a sus seguidores:

"La aventura vale la pena”.

Aristóteles.

Esta semana es muy especial para nosotros ya que mi mujer cumple en estos días 40 años.

Estos son tres de mis mejores recuerdos con @patriciapardo_tv , aunque hay muchísimos más.

La ventana de Atlántico: fue nuestro primer viaje juntos, y fuimos a Galicia, su tierra. Esa foto la tomamos antes de volver a Madrid, después de comer con la que sería mi nueva familia. Nos la tomaron una familia y no sabíamos que a unos cuantos metros de allí, unos fotógrafos terminarían publicándola también. Me gusta pensar que tenemos de ese lugar dos puntos de vista diferentes.

Hogar: esa foto la compartimos este verano. Una foto tomada en un lugar muy especial por una persona muy especial para dar la noticia más especial que podíamos compartir con vosotros: la familia crece.

Cabo Finisterre: una foto tomada a finales del 2022, la elegida para ilustrar por primera vez en nuestras redes nuestro amor el último día del 2022.

La aventura vale la pena.

Solo si es contigo!.