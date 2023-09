Patricia Pardo y Christian Gálvez son dos de los nombres propios que nos ha dejado este verano que está dando sus últimos coletazos. El pasado 29 de julio la pareja sorprendía a propios y a extraños anunciando, con un precioso mensaje publicado en redes sociales, que estaban esperando su primer hijo en común -la periodista gallega tiene dos niñas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con Fran Márquez-, además de revelar que contrajeron matrimonio en secreto hace un año.

"Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió", compartían en sus respectivas cuentas de Instagram con un carrusel de imágenes en la que destacaba una de ambos agarrando la barriguita de Patricia con una gran sonrisa.

Dos impactantes noticias que la enamorada pareja anunciaba desde su nueva casa en la coruñesa Ría de Betanzos, donde han disfrutado de unas vacaciones tranquilas, familiares y alejados de los focos. Sin embargo, después de un mes en su tierra recargando pilas de cara a una temporada especialmente intensa tanto en lo personal -por su embarazo- como en lo profesional -por el reto de sustituir a Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco- Patricia ha vuelto este lunes al trabajo.

Nombre sobre la mesa

Patricia Pardo y Christian Gálvez se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño nacerá a principios de enero y su próximo nacimiento ya ha provocado el primer cisma familiar. El nombre del benjamín de la familia ha hecho estallar 'la guerra' no solo entre los futuros papás sino también entre la presentadora y sus dos hijas mayores. Aurora y Sofia, fruto de su matrimonio con el policía Francisco Márquez, tienen claras sus preferencias en lo que al nombre de su hermano pequeño se refiere.

Las pequeñas, de siete y cinco años, ya ha puesto sobre la mesa su primera opción. Ambas se han puesto de acuerdo y quieren que el nuevo miembro de la familia se llame Carlos. Un deseo que su madre no parece dispuesta a cumplir.

"Mis hijas están obsesionadas con Carlos, pero no lo veo. No sé si habrá un cuarto o no, pero no lo veo el nombre", decía Patricia, que asegura que entre ella y el padre de la criatura también hay opiniones diferentes.