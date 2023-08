La exreportera de Telecinco Marta Riesco ha tenido que salir al paso de unas informaciones que la relacionaban con su expareja, Antonio David Flores. Una aclaración que ha hecho a través de sus redes sociales: "Absolutamente falso". Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Y también se ha propuesto recuperar su forma física siguiendo una dieta y mostrando así, sus dotes culinarias. Eso sí, ha mostrado que la cocina no es uno de sus fuertes, pero que sí aprende rápido. Y es que gracias a sus seguidores aprendió que no debía de echarle aceite al salón para freírlo. También ha querido mostrar sus fallos, como algo que se le quemó porque se descuidó al ir al baño. Pero lo ocurrido ahora tiene que ver con una información que ofreció el paparazzi Diego Arrabal, quien aseguró que la exreportera pedía una ingente cantidad de dinero para hundir al que fuese su pareja, Antonio David; y a su hija, Rocío Flores. En este sentido, Marta Riesco aseguró que eso es "absolutamente falso".

Riesco explota en Instagram

Marta Riesco ha opinado en sus redes sociales sobre el gesto más romántico del año: Álvaro de Luna ha subido al escenario a Laura Escanes. ¡Y tiene celos! Marta Riesco, 24 horas después de hacerse público este vídeo, todavía no lo ha superado y está muy enfadada con el cantante. En los stories hace un llamamiento a todos los Álvaro de Luna que hayan en el mundo para que contacten con ella bajo el hashtag #llamaamarta.

La influencer confiesa que no ha sido el mejor momento para ver este vídeo tan romántico y le echa todas las culpas al cantante. Ya dijimos que este vídeo no era apto para diabéticos, pero parece que tampoco lo es para los que tienen el corazón roto. ¡Se está liando! Entre todas las reacciones que ha podido causar, la de Marta Riesco es la más fuerte de todas: "Si encima estás como yo, piensas: '¿Por qué?, ¿por qué eso a mi no me pasa?'".

"¿Por qué yo lo he dado todo en el amor y por qué no me ha ocurrido algo así?", esas son las preguntas que la influencer no puede parar de hacerse en su cabeza después de ver este vídeo. El 'hype' que te crea ver un dramón romántico en Netflix ya es historia después de ver el vídeo más pasteloso del año. "Ayer me afectó mucho", confiesa. El asunto se puede tomar a broma, pero entre broma y broma, la influencer está abriendo su corazón roto en 'stories'.

