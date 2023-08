Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportera en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. De hecho, ironías de la vida, Ana Rosa se ha despedido de su programa de las mañanas el mismo día que Marta Riesco anunciaba su regreso a los reportajes. Ana Rosa Quintana cerró este martes una etapa de más de 18 años al frente de las mañanas de Telecinco. La comunicadora puso punto y final a 'El programa de Ana Rosa', haciendo una petición muy especial a todo su equipo: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros, a Xelo Montesinos y a ti (Joaquín Prat) no hacer nada porque para mí es bastante duro irme".

Por su parte, Marta Riesco una intensa vida como influencer. Además ha anunciado que la web de noticias argentina Iberoshow también se ha puesto en contacto con ella para realizar una columna semanal "hablando de sus sentimientos, inquietudes", es decir, de Marta Riesco en estado puro. sus seguidores se han mostrado encantados con la noticia tal y como la propia reportera ha difundido. Y Riesco y ha publicado su primera columna, donde se abre en canal como nunca bajo el refugio y la seguridad que da plasmar los sentimientos por escrito, por muy duros que estos sean. "Toqué fondo. Lo reconozco. Una noche, después de ver varios capítulos de 'Sexo en Nueva York' sin que me entrara ni un ápice de sueño, me tumbé en la cama y me pregunté ¿Marta, cómo has llegado hasta aquí?

Y es que hace unos meses lo tenía todo. Un trabajo que amaba, amigas y amigos que no paraban de llamar al teléfono para ofrecerme mil planes y la promesa de un amor eterno. Un amor indestructible.

En quince días, todo se desmoronó. Ni trabajo, ni amigas, ni amor. Solo Carrie Bradshow y yo respirando palo de santo, porque según me dijo la seguidora que me lo regaló, purifica y limpia el ambiente. Pero ni me sentía limpia ni pura. Más bien al revés. ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo se ha podido desvanecer todo mi mundo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuándo empecé a tomar malas decisiones?".