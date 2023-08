Adara Molinero se convirtió en la finalista de la última edición de Supervivientes, ha tomado una drástica decisión tras su paso por el programa que ha trasladado en sus redes sociales: "Os leo siempre".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa. Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Nuevo problema de salud

Adara Molinero ya ha vuelto de sus vacaciones en Valencia y Barcelona junto a su novio, Bosco Blach Martínez-Bordiú, y sus inseparables amigos en 'Supervivientes', Jonan Wiergo y Alma Bollo. Ya en su casa de Madrid, la ganadora de 'GH VIP' ha aprovechado para contarles a sus seguidores cómo se encuentra de sus problemas estomacales y mostrarles que su tripa sigue tan hinchada como al volver de Honduras.

La influencer le ha explicado a su legión de seguidores que tomó la decisión de comer todo lo que le apeteciera durante sus vacaciones y que a la vuelta a Madrid tenía la intención de empezar la dieta que le había diseñado su nutricionista, Blanca García-Orea, con el objetivo de reducir la hinchazón de su tripa. Dicho y hecho. La influencer ha regresado a casa y lo primero que ha hecho ha sido comenzar su dieta, no solo porque ese era su propósito, sino también porque sentía que no podía seguir comiendo lo que le apeteciera por el bien de su salud.

Adara Molinero ha reaccionado al próximo estreno de ‘GH VIP’, concurso en el que ella participó hace unos años. La influencer ha asegurado sobre la sintonía que “madre mía escucho esa canción y se me pone el corazón a mil. Qué guay que haya personas que vayan a vivir esa experiencia”. Entonces, Miguel Frigenti le ha hecho un comentario con el que le ha animado a participar en otro reality. “Todavía te falta ‘GH Dúo’. ¿Te imaginas?”, la ha escrito el colaborador. Y la respuesta de Adara ha sido significativa.

Lejos de cerrar la puerta como hizo hace unos días con ‘Pesadilla en el Paraíso’, Adara Molinero no ha dicho que no. “Jajaja. No incites”, ha sido la respuesta de la influencer a Miguel Frigenti, sin cerrarse rotundamente a participar en este programa. Además, ha habido seguidores que le han propuesto con quién participar.