La ex tertuliana de "Ya es mediodía", Alba Carrillo, se encuentra más que nunca en el candelero. Primero fue el "affair" que tuvo con Jorge Pérez durante la fiesta navideña de la productora de televisión en la que trabajan, pero ahora lo es todavía más por la relación que tiene con David Broncano, presentador de La Resistencia. Una relación que confirmó la propia Alba Carrillo durante la emisión del programa en el que colaboraba hasta hace unas semas.

Carrillo se ha pasado una temporada desaparecida de las cámaras, despertando muchas incógnitas sobre su futuro en la televisión. Muchos pensaron que se debía a lo ocurrido durante la fiesta navideña, ya que ambos llevaban coqueteando meses antes de la celebración, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo.

Sin embargo, su ausencia se debió a que estaba más preocupada por su hijo que por las cámaras. Así lo había asegurado Sandra Aladro, colaboradora del Programa de Ana Rosa, donde señaló que "ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él”. Y de hecho, señalaba que seguiría un tiempo en su casa porque dentro de un mes tenía los exámenes del último curso de criminología. Aladro afirmó que esa era "su prioridad. Estudiar y centrarse". No obstante, dentro de los cambios que ha llevado a cabo la cadena Alba Carrillo fue finalmente despedida como colaboradora de Telecinco.

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Hace poco, Carrillo soltó la bomba en el programa "Land Rober Tunai Show" de la televisión autónoma gallega. Allí acudió Alba Carrillo como invitada, y allí le sacaron el tema de su adiós a Telecinco. "Están haciendo cambios, pero a peor, porque siempre se puede ir a peor", afirmó la tertuliana, en clave de humor.

"¿Pero qué quieren cambiar?", le preguntó el presentador, Roberto Vilar. "Están botando lo bueno y se están quedando con lo malo", insistió Carrillo, señalando claramente a sus excompañeros.

Pero la cosa no ha quedado ahí. La ex colaboradora es muy activa en sus redes sociales y ha roto recientemente su silencio en un vídeo que ha colgado y e el que ha dado detalles muy llamativos sobre lo que pasó durante sus últimos días en Telecinco. “Hay una mujer que es mala como el demonio y la vamos a llamar Whisper porque está dentro de la oreja de algunas personas. Calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí”, cuenta. Whisper nos tenía un asco que no nos podía ni ver. Esta Whisper era becaria en su día, pero hay becarias que llegan muy alto en muy poco tiempo, y a Whisper le han dado un título. Vamos a poner que le han dado el título de Entretenimiento. De whisper, a directora de Entretenimiento”