Después de ponernos los dientes largos con un viaje a la Riviera Maya de escándalo con influencers del panorama nacional, Alba Carrillo regresaba a Madrid este sábado con una sonrisa en su rostro. Sin esperarse para nada la presencia de la prensa en el aeropuerto, Europa Press ha podido hablar con ella y le hemos preguntado por los rumores de ruptura que hubo entre su ex, Santi Burgoa y Vanesa Romero.

Carrillo se mostraba de lo más irónica asegurándonos que no sabe quiénes son Vanesa y Santi, reflejando su indiferencia ante lo que les pueda ocurrir: "yo que sé quiénes son esos, me da realmente igual, vengo de Riviera Maya, como tu comprenderás esa gente que me has dicho no sé ni quién es".

La que fuera colaboradora de televisión nos ha confesado que no les puede dar ningún consejo: "uy yo no estoy para dar consejos", eso sí, si la pareja decidiese casarse e invitarla al enlace, no dudaría en asistir: "hombre si me invitan yo no digo que no a un buen festejo".

Por último, la modelo ha jugado a la ambigüedad y nos ha dejado caer que tiene de nuevo un amor: "no el amor no está allí, está aquí", pero despista dejando caer que podría haber retomado una relación del pasado: "o antiguo, quién sabe".

Tras el escándalo que protagonizó con Jorge Pérez a finales del año pasado, nada hemos vuelto a saber sobre la vida de Alba. Aunque se le ha relacionado con algún rostro conocido de 'La isla de las tentaciones', parece que sigue disfrutando de su soltería y en sus planes no estaría volver a enamorarse. O sí.

Alba Carrillo señala a sus excompañeros tras su salida de Telecinco

Alba Carrillo no deja a nadie indiferente. La modelo y tertuliana ha hablado sin pelos en la lengua sobre su salida de Telecinco. Lo ha hecho en un programa de la televisión gallega en el que no ha dudado en decir que los recientes cambios de la cadena "han sido a peor".

Nacida en Madrid en 1986, Alba Carrillo saltó a la fama en 2007 por su participación en "Supermodelo", un programa en el que acabó en cuarto puesto. El concurso le abrió las puertas al mundo de la moda y también a la pequeña pantalla. Primero como colaboradora de "Amigas y conocidas" y posteriormente pasó por lo splatós de "Hable con ellas", "Deluxe", "Sálvame" o "Mujeres y hombres y viceversa".

Su vida privada también ha dado que hablar, ya que ha mantenido relaciones sentimentales con numerosos famosos. Feliciano López, Fonsi Nieto, Javier Hernanz, David Vallespín, Thibaut Courtois, Santi Burgoa o José Antonio Canales Rivera han sido algunas de sus parejas. En 2011 tuvo un hijo con Fonsi Nieto. Se llama Lucas y tiene once años.

Todo vino en el programa "Land Rober Tunai Show" de la televisión autónoma gallega. Allí acudió Alba Carrillo como invitada, y allí le sacaron el tema de su adiós a Telecinco. "Están haciendo cambios, pero a peor, porque siempre se puede ir a peor", afirmó la tertuliana, en clave de humor.