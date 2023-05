Una de las bodas más esperadas del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, podría estar de nuevo en peligro, pero esta vez no es por ninguna polémica amorosa en la que se haya visto envuelta la pareja, esta vez, se trata de algo muy serio. Tamara e Íñigo han recibido una noticia que afecta directamente a una persona muy cercana a ellos.

Boda en entredicho

Tras destaparse la infidelidad del prometido de la marquesa de Griñón, el empresario Íñigo Onieva, muchos fueron los que cuestionaron si la boda finalmente seguiría adelante. Sin embargo, tras una ruptura y una posterior reconciliación, los planes del enlace siguen su curso, no sin polémica, ya que en las últimas horas ha salido a la luz la curiosa amistad su prometido y una concursante de 'La isla de las tentaciones', la actual concursante de 'Supervivientes' Katerina Sarafova.

Susto familiar

La pareja se ha llevado un gran susto debido a que un familiar de Íñigo Onieva se encuentra en un momento muy delicado relacionado con su salud. Este nuevo varapalo podría echar por tierra los planes de la pareja del año.

Al parecer, Onieva está muy afectado por su familiar, que habría sufrido un accidente de tráfico el cual ha provocado que se encuentre en estado grave. Esta triste noticia podría explicar por qué el empresario ha estado tan tenso con la presa durante las últimas semanas.

Solo invitados con pareja

Íñigo Onieva y Tamara Falcó se han dado una segunda oportunidad en el amor después de que la relación saltara por los aires cuando la hija de Isabel Preylser descubrió una deslealtad por parte de su pareja. Ahora, ambos se encuentran volcados en los preparativos del que será uno de los días más importantes de sus vidas, el de su boda. Un enlace que tendrá lugar el próximo 8 de julio, y del que poco a poco se van conociendo nuevos detalles.

El joven empresario, así como la marquesa de Griñón, están confeccionando la lista de los invitados e invitadas que acudirán a la boda. No obstante, no todos los amigos cercanos a la pareja podrán forman parte de ese día tan especial en el Palacio del Rincón. Y es que Íñigo Onieva ha establecido una particular condición para aquellos que vayan a asistir al enlace.

Según adelanta ‘El programa de Ana Rosa’, el novio de Tamara Falcó se niega a que “sus amigos solteros” acudan a la boda. Tan solo podrán asistir aquellos que estén “casados o comprometidos”. Con esta condición sine qua non quedan fuera de la lista de invitados aquellos “que tengan novia”. “La pareja no quiere que haya invitados de más. Aquí contamos que quieren hacer la boda reducida. Para ellos, unos 300 invitados”, aseguran desde el espacio de las mañanas de Telecinco.

Por su parte, Tamara Falcó se muestra más abierta a la hora de elegir a aquellos que acudirán al enlace. No obstante, ambos están de acuerdo en que “no cederán ante compromisos” y que sus invitados serán “amigos, seres queridos y personas que quieran tener cerca ese día”.