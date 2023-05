Las vacaciones de Íñigo Onieva y Tamara Falcó en Bali podrían no ser tan idílicas como ambos querrían aparentar, sobre todo después de que el ingeniero haya revelado el truco de su futura mujer para salir siempre perfecta en las fotos que comparte en sus redes. La pareja, que se casa el 8 de julio, ha decidido tomarse un descanso de todos los preparativos y hacer una escapada a la isla de Indonesia. Desde allí ambos están compartiendo su día a día: visitas a las montañas volcánicas, sus famosos arrozales, incluso se han atrevido a coger una moto para recorrer todos los rincones de la isla.

Precisamente una foto en esta moto es la imagen de la polémica. Tamara e Íñigo han compartido la misma instantánea en sus redes. Él en un Storie y ella en un carrusel en el muro de su Instagram. El problema es que entre ambas fotos hay sutiles diferencias. Nuria Marín, presentadora de 'Socialité', ha hecho un montaje de ambas imágenes.

La imagen que de la 'traición'

"Fijaos en esta foto que Tamara comparte como post. Es la misma foto, pero no es igual, ¿veis la diferencia?", pregunta la periodista a sus seguidores en Instagram. La marquesa de Griñón se ha retocado la figura y ha pasado un filtro de color a la imagen. La hija de Isabel Preysler tampoco se olvida de su chico, que aparece con el brazo más musculado. "Hay que decir que Tamara no solo se 'photoshopea' a sí misma. También pasa por el photoshop a su churri poniéndolo to mazao", escribe Nuria. La imagen podría haber pasado desapercibida pero se ha hecho viral después de que Íñigo también la compartiese sin filtros ni retoques.

Este será posiblemente el último viaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva antes de su boda. El destino de su luna de miel es una incógnita. Sin embargo sí sabemos otros detalles del enlace: la pareja se dará el 'Sí, quiero' en la Finca El Rincón ante 400 invitados, entre familiares y amigos; el catering lo servirá el chef vasco Eneko Atxa, que tiene 5 estrellas Michelin; la decoración floral correrá a cargo de la firma Floreale, una de sus favoritas; y que la marquesa de Griñón llevará dos diseños de la firma Sophie et Voilà, uno clásico para la ceremonia y otro más atrevido para la fiesta.