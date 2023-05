Todas las entregas de 'Masterchef' están llenas de sorpresas y nunca se sabe lo que va a pasar entre fogones. En esta ocasión, el jurado se daba cuenta de que Larraitz, una de las concursantes, tenía una actitud un poco rara porque estaba dispersa y descentrada.

Éxito entre fogones

Sin inspiración

A la camarera vizcaína le tocaba cocinar una selección de platos españoles y claro, entre ellos estaba el arroz que no le salía demasiado bien ya que Pepe, Samantha y Jordi lo calificaban de "soso y pasado". "He entendido la prueba, pero no me venía la inspiración", se defendía Larraitz. Tras esto la concursante junto a Alex, Luca, Marta, Fray Marcos y Eneko se veían las caras en una nueva prueba para librarse del delantal negro pero la cosa para Larraitz no mejoró.

La vasca se vio envuelta en la preparación de un brazo gitano de chocolate y frutos rojos de la que no tenía la receta y volvió el problema de la inspiración. "Se ha chamuscado. No se puede salvar, me he comido un cacho y casi me ahogo. Se me ha olvidado que estaba en el horno", decía ella. "¿No habéis visto que Larraitz, tanto en la prueba anterior como en la de ahora, está como apática?", decía Samantha a lo que Pepe respondía: "Esta no es nuestra Larraitz, con el nervio que tiene ella".

Se descubre el pastel

Finalmente Samantha se acercaba a hablar con ella y preguntarle qué le pasaba. "Has cambiado totalmente de actitud, estás descentrada. Te veo apática, ¿qué pasa?", decía la chef a lo que la concursante respondía algo que nadie jamás se esperaría: "Que estoy embarazada y me he enterado aquí. Y estoy preocupada". "¿Tu chico no lo sabe?", seguía Samantha y Larraitz negaba: "No, porque estoy mala, tengo las piernas llenas de moratones por la circulación, por estar de pie tanto rato".

La juez la abrazó, le pidió permiso para contárselo al resto de jueces, y se tomó la decisión, la mejor decisión para Larraitz. De hecho, cuando los jueces hicieron la valoración sólo les faltó decir que era ella la expulsada sin hacerle esperar más. "Entiendo que tengas la cabeza en otra parte y ahora tenemos una explicación. El bizcocho está quemado y es terrorífico, pero la noticia que nos has es muy buena", le dijo Jordi Cruz.