No corren buenos tiempos para la sobrinísima de Isabel Pantoja. Tras la mediática ruptura con el que fuera su marido, Omar y su posterior romance al calor de Honduras en 'Supervivientes' con el esgrimista Yulen Pereira, Anabel Pantoja volvía a experimentar el desamor tras romper la relación con el deportista olímpico.

Un convulso escenario en el que la de Sevilla ha estado en todo momento rodeada de su gente para sobrellevar mejor la tempestad. Sin embargo, no parece estar teniéndolo nada fácil.

Vacaciones ¿idílicas?

Lo que para todos fueron unas vacaciones de lujo y amor, en realidad habría sido una mala experiencia para Yulen Pereira, que habría tenido que soportar los caprichos de su entonces novia, Anabel Pantoja. 'Sálvame' destapa los audios en los que se aprecia cómo el esgrimista criticó y cargó contra la influencer.

Todo sucedió en agosto del año 2022. La pareja pasaba unos días de vacaciones en Menorca gratis a cambio de sus publicaciones en redes sociales. Viendo sus fotos, todo parecía estar lleno de amor, felicidad, buen rollo y lujo.

Sin embargo, parece que la realidad era bastante distinta y estas vacaciones habrían estado marcadas por las exigencias y caprichos de Anabel, que se habrían convertido en una auténtica tortura para su entonces pareja.

‘Sálvame’ ha tenido acceso a unos audios y unos mensajes en los que Yulen Pereira habla con algunos encargados y se muestra molesto por la actitud de la influencer. En uno de ellos, Yulen pide: “Confírmame lo del cambio de habitación, no me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto”.

Yulen Pereira: "¡Qué vergüenza! Lo siento"

Pero además habrían visitado un restaurante con estrella Michelin, un lugar en el que solo servían sushi y donde uno de los camareros decía: “Ella no come nada de pescado, está muy a disgusto. No quiere cenar nada y está siendo un poco desagradable. Aquí no tenemos carne”.

Y es que, como ya dijo Kiko Matamoros, Anabel habría lanzado un ultimátum: "Con aires de diva, le dijo a Yulen 'tú sabes que esto es una mierda. A mí, o me ponen un filete, o me voy de aquí".

De hecho, Yulen abordaba la situación con la persona con la que había acordado la colaboración: “Tío, esto está siendo un cuadro, la Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi ¡Qué vergüenza! Lo siento”.