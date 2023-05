Orestes Barbero decidió romper su silencio tras la victoria de Rafa Castaño en 'Pasapalabra'. Después de que Luis de Lama afirmara que el concursante estaba "muy desanimado", no tardaron en empezar a surgir especulaciones sobre el estado en el que se encuentra actualmente el burgalés. Por este motivo, el propio aludido escribió un comunicado para zanjar rumores.

"Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", explicó Orestes, que ha permanecido alejado de los medios desde entonces: "Salvo unas pocas respuestas breves que dí justo el día después al canal de Castilla y León, y solo como favor a un gran amigo personal que trabaja allí". El texto escrito por Orestes, que negó estar "tan sumamente derrumbado y devastado" como se ha dado a entender, causó ayer la sorpresa de Susanna Griso en 'Espejo Público'. La presentadora valoró de forma contundente la reacción del filólogo: "Si tú estás con la resaca emocional, y no devastado, sales y lo cuentas, le das normalidad, y adiós muy buenas".

"Llevas un año y medio en televisión... Es decir, creo que también hay un contrato no escrito de que si has estado durante todas las noches en prime time, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que se especule sobre tu estado de ánimo", argumentó la periodista: "Si no quiere que estemos hablado, que hubiese concedido una entrevista con total normalidad".

Pero la cosa para Orestes no acaba ahí. El exconcursante de Pasapalabra ha denunciado que le han hackeado su cuenta. "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor. Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña", escribía a través de su cuenta personal de Twitter.

Su memoria sigue viva en Pasapalabra

Perte se ha ganado seguir en ‘Pasapalabra’ tras superar de nuevo la ‘Silla Azul’, por lo que afronta su segundo programa. El gaditano llega con mucha energía positiva como ha demostrado incluso antes de afrontar la prueba por la permanencia.

El concursante, al ser presentado por Cristina, ha hecho una confesión inédita y es que se sentía “feliz” por tener que jugar la ‘Silla Azul’. La reflexión que ha hecho ha sido un gran ejemplo de deportividad.

Ya en la mesa, Perte ha querido hacer un “guiño al gran Orestes” por lo bien que precisamente se le daba esa prueba. Este recuerdo al concursante burgalés ha puesto a todos un poco nostálgicos y ha emocionado a Roberto Leal, que ha mandado un beso a Orestes y también a Rafa. “Parece que fue ayer cuando les teníamos aquí”