Ana Obregón comienza una nueva etapa vital. La presentadora fue madre/abuela vez a los 68 años, según adelantaba Hola. Una niña que ha nacido sana y por gestación subrogada en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde aún se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

De esta manera, la alegría vuelve a casa de la actriz e investigadora de 'Mask Singer', después de unos años muy duros en los que tuvo que afrontar tras la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless, víctima de un cáncer. También fallecieron sus dos padres, como consecuencia de su avanzada edad.

Tal es la alegría de la actriz que lo ha querido compartir en sus redes sociales con unas reveladoras palabras. "¡Nos pillaron¡ Llegó la luz a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

La madre gestante

Ana Obregón acaba de confirmar la noticia de muchos ya daban por hecho en los últimos días: la recién nacida no es su hija, si no su nieta y el embarazo se habría producido con semen de su hijo fallecido, Aless Lequio.

Por lo tanto, Ana Obregón no se ha convertido en madre por gestación subrogada, si no en abuela de la pequeña Ana Sandra. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista de la revista '¡Hola!'.

El último deseo de Aless Lequio

Beatriz Cortázar toma la palabra en 'El programa de Ana Rosa' para informar de todos los detalles sobre el nacimiento de la nieta de Ana Obregón, hija de Aless Lequio. La periodista confiesa cuál fue la última voluntad del fallecido y el protagonismo que tuvo la novia de éste.

La colaboradora se pronuncia sobre la maternidad de la hija de Aless Lequio: "Ana tenía que explicarlo y solo legalmente tenía que hacerlo ella...". Al decir esto y ver que el tema de actualidad se debate en todos los rincones de España, Cortázar suelta su noticia: "Las informaciones que me llegan es que en en ese momento Aless deja a una novia, no solo a unos padres... y sí se habló de que fuese la novia la que realizara ese último deseo".

La última petición del hijo de Lequio era que se utilizara su esperma para dar vida a un hijo suyo y Beatriz Cortázar cuenta: "Esa era la intención, lo que pasa es que Carolina, que es como se llama, se casa dentro de un mes y ya ha rehecho su vida". Además, la periodista añade: "Ella se queda sola, tenían un plan de vida, habían hablado de tener una familia y tener sus hijos...".

"La gente cercana de Carolina transmiten que el deseo de ella era tenerlo con él, era algo que habían pensado juntos", declara Cortázar. Luego, comenta sobre la que fuese novia de Lequio: "Ella no quiere tener un hijo en solitario, ese deseo no se ve con capacidad de cumplirlo porque no eran lo que habían imaginado".

Joaquín Prat, al escuchar las informaciones de su compañera, pregunta: "¿La última voluntad de Aless Lequio era llevarlo a cabo como lo ha hecho su madre?". Beatriz Cortázar comenta: "Eso solo lo sabe Ana Obregón y Alessandro Lequio, eso no lo sé". Por último, la periodista sentencia: "Me han dicho que ella no va a hablar, esta chica por su juventud y las circunstancias cambiaron, pues diría 'no'. La relación con esta chica ahora es inexistente".