Las revistas del corazón llegan esta semana con destacadas noticias sobre el caso de la maternidad subrogada de Ana Obregón. Si '¡Hola!' recoge en exclusiva las primeras declaraciones públicas de la propia protagonista, admitiendo que la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón es en realidad su nieta biológica, 'Lecturas' no se queda atrás y desvela otro de los interrogantes que existían al respecto. Cabe recordar que, como confirmó la propia Obregón, el padre biológico de la pequeña es el fallecido Aless Lequio Obregón, hijo de la presentadora televisiva que perdió la vida en 2020 debido a un cáncer. Ana Sandra es, por tanto, nieta biológica pero hija legal de Ana Obregón.

Después de días en los que las especulaciones sobre la paternidad de la pequeña Ana no han dejado de crecer, Ana Obregón ha dado un paso al frente y ha revelado en exclusiva a la revista ¡Hola! que la recién nacida es hija de su hijo Aless Lequio y, por tanto, su nieta.

"Fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera" confiesa la presentadora que, ajena a la polémica que ha desatado su decisión en España, está feliz por haber podido cumplir el sueño de su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer: "Esto no es un capricho. Es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo" insiste.

Pero, ¿dónde deja todo esto a Alessandro Lequio, abuelo de la bebé como Ana acaba de desvelar? El italiano, colaborador habitual de 'El programa de Ana Rosa', está desaparecido desde el pasado lunes, aunque se desconoce si sus vacaciones estaban programadas con anterioridad o ha decidido alejarse del foco mediático a raíz del debate que ha generado la maternidad por gestación subrogada de la bióloga La semana pasada, cuando las especulaciones sobre la paternidad de la niña se limitaban más bien a las redes sociales, el tertuliano se sentó en el plató del programa presentado por Ana Rosa Quintana y, aunque en un principio aseguró que no iba a decir nada sobre la decisión de Ana "ni ahora ni nunca", no pudo disimular su disgusto con la bióloga. Muy serio -e incluso podríamos decir que enfadado- Lequio confesó que "no sabía todo" lo relacionado con este asunto, reveló que había "cosas" de las que se estaba enterando "ahora", dejó claro que él no había dicho nada a nadie y puso el foco sobre el entorno de la madre de su hijo Aless, afirmando que todos los que la rodean hablan con la prensa.

Pero, ¿cuánto ha cobrado Ana Obregón por esta potente exclusiva? Sálvame ha debatido sobre el tema aportando varias cifras de lo más llamativas. “La información que tengo es que es un millón de euros”, aseguraba Antonio Montero. Sin embargo, Belén Esteban negaba: “No es verdad, yo te digo que menos”. Por su parte, Kiko Hernández decía que cree en la cifra dada por Montero, aunque en su opinión la habría cobrado por las dos portadas, tanto por esta como por la primera en la que le veíamos a la salida del hospital con la bebé.

Además, los colaboradores se han mojado. Para Antonio Montero, esta es la "culminación de una vida de fantasía" que "solo podía hacer Ana Obregón". Kiko Hernández cree que es un "error" hablar antes de nieta que de hija y Belén Esteban le mostraba su apoyo: "Si su hijo le pidió eso, ella ha cumplido el sueño de su hijo".

Kiko Matamoros se mostraba muy crítico y es que, leyendo la entrevista de Ana, apuntaba que le parece un "ejercicio de narcisismo".