Paulina Rubio ofreció una entrevista en la que, entre otras cosas, aseguró que no solo se hacía cargo del mantenimiento de sus hijos, también a los padres, poniendo al que fuera su marido, Colate, como un mantenido. Unas declaraciones que no han gustado nada a la hermana de Colate, Samantha Vallejo Nágera, que salió a defenderlo. "Mi hermano no es un mantenido, y menos por Paulina".

Paulina Rubio es una de las cantantes más exitosas de México, con una carrera musical que inició desde bien temprana edad formando parte de la banda "Timbiriche" en los 80. Aunque no sería hasta 1992 cuando lanzó su primer disco en solitario, "La chica dorada", con éxitos que todavía hoy suenan como "Mío".

Y más tarde llegaría su lanzamiento internacional con "Paulina", un disco con el que vendió más de tres millones de copias. Después vendrían "Border Girl" y otros discos que suman, en total, unas ventas de más de 20 millones de copias. Un éxito que fue igual de reconocido en España.

En cuanto a su vida privada, Paulina se casó en 2007 con Nicolás Vallejo Nágera, "Colate", del que se divorció en 2014. Tiene dos hijos.

Entrevista

Y ahora, en una entrevista, la cantante aseguró que "yo me hago cargo económicamente de mi familia, desde toda la vida y de ellos, los papás también. De cierta forma no es a los papás, sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá". Dando a entender que también mantiene a Colate.

Colate aún no se ha pronunciado al respecto, pero sí su hermana, la chef y jurado de Masterchef. Samantha afirmó: "Me da igual Paulina, me da igual. Me gusta mi sobrino Nicolás y punto". La chef también mostró su esperanza de que se arreglasen las cosas entre su hermano y la cantante "aunque no creo". En cuanto a si su hermano es un mantenido de la cantante, fue clara: "No, no y menos por Paulina".