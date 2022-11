Masterchef es uno de los realitys de moda en la televisión española. El concurso de cocina alberga muchísimos seguidores que son fieles edición tras edición. Pero los çúnicos que siempre repiten son Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, los tres jueces del concurso.

Y ayer, uno de ellos la ha liado por las redes. Estamos hablando de Samantha, que subió un vídeo de su hijo mientras le echaba la bronca y el crío no paraba de llorar.

Según explica ella misma durante el vídeo, Roscón ha visto la televisión a escondidas, algo que parece que no puede hacer. Por este motivo decide castigarle, lo cual provoca el llanto y las disculpas del niño. Entre sollozos, asegura que no le gusta que le castigue: "No lo quiero".

"¿Te vas a portar bien? ¿Qué vas a hacer?", le pregunta Samantha. El niño intenta evadir el tema recordando que no ha tomado el aperitivo, a lo que su madre responde que es por haber visto la tele a escondidas. En la descripción del vídeo, Samantha escribe a modo de advertencia: "Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca".

Tras toda la polémica, la jueza decidió pedir perdón, pero las redes no olvidan y han rescatado otro vídeo, aún más duro, donde Samantha le pregunta a su hijo sobre lo que ha hecho en una fiesta: "¿Con quién has bailado?", pregunta. Su hijo contesta que con un chico, lo que desata en enfado de la cocinera: "Los chicos bailan con chicas, ¿vale?".

Esto ha desatado otra polémica: "eso es homofobia", destaca un usuario. "Me parece vergonzoso que una madre (y más siendo un personaje público) eduque a sus hijos en una mentalidad tan arcaica. Lo peor es que lo repite varias veces, cambiando el tono, para que a su hijo le quede bien claro el mensaje. Qué lamentable…en vez de fomentar diversidad…", comenta otro.