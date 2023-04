Era sin duda una de las entrevistas más esperadas. Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, ha elegido el plató de ‘Déjate querer’ para romper su silencio, un silencio que ha mantenido durante estos dos meses en los que no se ha dejado de hablar de la presunta infidelidad de su marido:

“Estoy muy nerviosa, es muy difícil para mí estar aquí porque lo fácil hubiera sido salir a contar nuestra versión, a defendernos, pero hemos elegido el proceso difícil, el del silencio”.

Alicia Peña, se ha vuelto muy conocida a raíz de la presunta infidelidad y como 'Fiesta' ha podido averiguar, la mujer del Guardia Civil se presenta como "mentora" de una doctrina de positivismo que muchos critican por su cercanía con el mundo de las sectas. Lain García Calvo es el precursor de la doctrina que Alicia Peña predica, o por así decirlo su mentor, un coach motivacional que estaría relacionado según las malas lenguas con grupos sectarios. Fuentes consultadas por 'Fiesta' nos aseguran que Lain es un personaje polémico con cientos de miles de seguidores, cabeza visible de movimientos motivacionales que en algunos casos pueden llegar a ser peligrosos para los que los siguen. Luis Santamaría es un teólogo experto que ha explicado en 'Fiesta' el peligro que supone seguir este tipo de doctrinas que en su gran mayoría engañan a las personas atrayéndolos con mensajes tan atractivos como falsos. Según Santamaría, "seguir a gurús como Lain o Alicia acaba en muchos casos machacando emocionalmente a las personas": "No es válido acabar con el ánimo de las personas que están sufriendo, estas personas se presentan como seres que han sido elegidas para el gran despertar".

"Jorge me contó una versión distinta a la que dio en televisión"

En ‘Déjate querer’ Alicia ha comenzado su entrevista explicándole a Paz Padilla que tanto ella como Jorge Pérez tienen un proceso judicial abierto por la gravedad de las palabras que se han dicho de ellos en los platós de televisión.

A Alicia se le ha quebrado la voz explicando que tras la publicación de las imágenes de su marido con Alba Carrillo en una fiesta su mundo entero se le vino encima:

“Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, estaba en shock, era incapaz de reaccionar, ya no solo por lo que había pasado con Jorge, si no por todo lo que se estaba hablando de mí, por la imagen que se estaba dando de mí delante de millones de personas”. Pese a que Alicia y Jorge están en el mismo barco, la coach se ha mostrado muy sincera a la hora de reconocer que sigue enfadada con su marido y padre de sus hijos:

“Por supuesto que esas imágenes que salieron de Jorge fueron tremendamente dolorosas para mí, pero todo eso quedó en un segundo plano cuando yo ya veo lo que empieza a pasar, el ataque tan salvaje que hubo hacia personas normales que somos Jorge y yo, incluso hacia mis padres (…) Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, si no también como mujer, yo me sentía como una leprosa, no te imaginas la cantidad de mujeres que me han escrito a través de las redes sociales para atacarme, y luego hablamos de feminismo”. Alicia Peña defiende a Jorge a capa y espada porque para ella lo más importante del mundo es su familia, sin embargo, Alicia ha reconocido que su marido le contó en un primer momento una versión distinta a la que dio en televisión.

Esto provoca que Alicia aún siga enfadada en cierto modo con su marido, ya que no entiende que no sea valiente: “No entendía por qué en televisión estaba contando una versión distinta a la que me había contado a mí en casa, no fue valiente, pero esto es algo que entenderéis cuando acabe el proceso judicial que tenemos abierto”.