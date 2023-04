Raquel Sánchez Silva no pasa por su mejor momento. Así lo ha reconocido la modelo a través de sus redes sociales, donde ha afirmado estar pasando miedo y llevar tres días sin dormir.

Raquel Sánchez Silva es una periodista y presentadora de televisión española que nació en Plasencia, Cáceres, el 13 de enero de 1973. Se licenció en Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y empezó su carrera en TelePlasencia, una televisión local. Más tarde, se trasladó a Madrid, donde trabajó en diferentes medios, como Canal +, Telemadrid, Antena 3 y TVE1.

Su salto a la fama se produjo en 2005, cuando se incorporó a Cuatro, la nueva cadena de Mediaset España, donde presentó programas como "Supernanny", "Noche Cuatro" o "Pekín Express". También ha sido la conductora de otros espacios de éxito, como "Maestros de la costura".

También ha escrito varios libros, como "Cambio príncipe por lobo feroz", "Mañana, a las seis" y "Tengo los óvulos contados".

Raquel Sánchez Silva ha vivido un drama personal con la muerte de su primer marido, Mario Biondo, un cámara italiano con el que se casó en 2012 y que fue encontrado ahorcado en su casa de Madrid en 2013. La familia de Biondo ha cuestionado la versión oficial del suicidio y ha acusado a Sánchez Silva de infidelidad y de ocultar información sobre el caso. La presentadora se ha mantenido en silencio y ha rehecho su vida con Matías Dumont, un empresario argentino con el que tiene dos hijos gemelos, Mateo y Bruno, nacidos en 2015.

Ahora Raquel Sánchez Silva no pasa por su mejor momento, tal y como ella misma ha reconocido a través de sus redes sociales. "Llevo tres días sin dormir con unas pesadillas... muy tremendo todo", comenzó explicando a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el vídeo, se explaya:" Y una mala leche... una cosa exagerada, una sensación que yo misma no quepo dentro de mi cuerpo. Espectacular. Me recuerda mucho a lo que sentía cuando me tenía que pinchar para congelar los óvulos o la fecundación in vitro de mis hijos. Estoy desbordada", reconoce.

Esta es, según sus propias palabras, la noticia regular que comparte con sus seguidores. Pero también hay una parte buena: "La parte buena es que voy a intentar no pagarlo con nadie. No, al menos, en la intensidad que yo lo siento".