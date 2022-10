Raquel Sánchez Silva no puede pegar ojo. Así lo confirma la presentadora tras colgar un vídeo en sus redes sociales en el que explica que ha pasado muy mal la última noche. "No he podido pegar ojo tras la llegada de la factura de la luz", indica. La televisiva está sufriendo los estragos de las subidas en la electricidad, por lo que ha preferido "irme a dormir para no tener que pensarlo". "Estoy muy en shock, es muy triste", asegura.

Sale a la luz la reacción de Raquel Sánchez Silva los ataques de los padres de Mario Biondo Dispuestos a llegar hasta el final para averiguar cómo falleció realmente su hijo Mario Biondo - aunque la Fiscalía de Palermo ha cerrado definitivamente el caso concluyendo con que la muerte del cámara fue un suicidio - Giuseppe Biondo y Santina D'Alessandro no han dudado en reaparecer en 'Sábado Deluxe' para cargar contra Raquel Sánchez Silva y dejar caer que la presentadora ocultaría algo respecto al trágico final del que era su marido. Sin ningún tipo de relación desde la muerte de Mario, sus padres han tachado a la que fue su nuera de "mentirosa", "fría" y "egoísta", además de asegurar que su hijo habría descubierto que su mujer le había sido infiel días antes de su fallecimiento y de no luchar por intentar demostrar que había algo raro en el trágico final del cámara. Y es que, convencidos, creen que el joven "descubrió algo muy gordo que provocó que le mataran". Unos durísimos ataques sobre los que Raquel Sánchez Silva, prácticamente desaparecida desde que los padres de Mario fueron a 'Sábado Deluxe', guarda silencio, intentando continuar con su vida alejada del foco mediático. Sin embargo, su amiga y compañera en 'Maestros de la costura' - programa que la extremeña presenta en TVE - María Escoté, nos ha contado cómo ha afectado a Raquel que ocho años después de la muerte de Mario Biondo se siga especulando con que pudo ser un homicidio. "Acabamos de grabar la nueva temporada y de Raquel solo diré que ha hecho una temporada maravillosa" ha señalado, sin entrar en cómo se encuentra en estos delicados momentos pero dejando claro que "es una profesional como la copa de un pino", por lo que imaginamos que ha conseguido separar la polémica de su labor al frente del talent. "Es una de mis mejores amigas y la admiro y la quiero muchísimo. Aprovecho para mandarle un besazo", ha añadido, demostrando públicamente su cariño y apoyo a la presentadora en el vídeo que te mostramos a continuación.