Fueron numerosos los rostros conocidos que se han dejado en la segunda edición de los Premios Ídolos y lo cierto es que ha sido toda una reunión de rostros conocidos de nuestro país, pero sobre todo de esos creadores de contenido que nos entretienen por redes sociales. Entre ellos, Tamara Gorro ha destacado especialmente por su impresionante look. La influencer posó ante las cámaras de todos los medios de comunicación sin pelo, luciendo un tocado con detalles dorados y verdes. En cuanto al estilismo, Tamara optó por un esmoquin amarillo, de Alejandro de Miguel, en el que destacaba las hombreras y sus solapas en pico. Visibilizar Tal y como explicó Tamara Gorro, su objetivo era visibilizar el cáncer y defender la importancia de su investigación. Un mensaje que también lanzó a través de sus redes sociales mostrando el proceso de su cambio: "el cáncer se cura investigando, hoy os quiero homenajear y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar con esta enfermedad ya" y añadía: "no nos debería de impactar, demos normalidad a la realidad". Pero no todos están de acuerdo con la influencer, entre ellos el colaborador de Sálvame Miguel Frigenti, quien en una publicación en Twitter señaló: "No se puede ser más frívola y más absurda que esta señora. El cáncer no es un chiste, ni un asunto con el que frivolizar para llamar la atención. En la cabeza no te salen flores, ni purpurina, ni tampoco maripositas. Esta señora carece de empatía y de inteligencia emocional. Eso sí, que viva el postureo para conseguir un puñado de likes. Qué triste". No se puede ser más frívola y más absurda que esta señora. El cáncer no es un chiste, ni un asunto con el que frivolizar para llamar la atención. En la cabeza no te salen flores, ni purpurina, ni tampoco maripositas. Esta señora carece de empatía y de inteligencia emocional. Eso… https://t.co/3xe0vV1qeQ pic.twitter.com/MofVVtUFBf — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) March 10, 2023 No fue el único en criticarla, Nando Escribano, también colaborador televisivo, escribía en Twitter: "¿Os imagináis que fuese a una alfombra roja en silla de ruedas con florecitas para visibilizar una enfermedad degenerativa que no padezco?". Lo que está claro es que el tema es polémico.