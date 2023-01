Sin palabras. Así se quedaron los seguidores de Tamara Gorro este lunes cuando, en torno a las 16.00 horas, la influencer anunciaba con un emotivo mensaje a través de un storie publicado en su cuenta de Instagram su separación definitiva de Ezequiel Garay: "Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos".

Después de doce años de relación y dos hijos en común esta ruptura ha pillado por sorpresa a todo el mundo, puesto que la pareja - que se separó temporalmente a finales de 2021 - había conseguido superar esa crisis y, convencidos de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que se les pusiese por delante, había decidido darse una segunda oportunidad hace apenas seis meses y no había aparición pública en la que no presumiesen de su felicidad.

En su mensaje, Tamara pedía respeto y comprensión, y aseguraba que en esta ocasión no hablaría públicamente de su separación de Ezequiel, pero horas después entraba por teléfono en el programa en el que colabora, 'Y ahora Sonsoles', para romper su silencio y revelar cómo se encuentra en este durísimo trance: "Fuerte no estoy. Los consejos que estoy recibiendo es de 'muéstrate fuerte', pero no lo estoy. A pesar de que esta decisión viene gestada de hace tiemp y no ha sido de esta mañana o ayer, duele, pero me quedo con lo positivo" ha asegurado.

Además, la influencer ha dedicado unas preciosas palabras a su exmarido y, confesando que "mi amor va a ser de por vida hacia él", ha explicado que "puedes estar separada y que te siga atrayendo esa persona, y sigas compartiendo momentos. Es lo más bonito que puede existir". "Creo que lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que la vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana una persona. Estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida. Eso es lo más bonito que puede existir entre dos personas con hijos", concluía muy emocionada después de asegurar que en esta ocasión su ruptura no tiene marcha atrás.

Poco después de estas emotivas declaraciones, Tamara reaparecía en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Vestida de negro y con los labios pintados de un llamativo rojo, la madrileña se dejó ver arropada por sus compañeros en 'Y ahora Sonsoles' - como Esther Doña, Mar Flores, Fabiola Martínez o Alejandra Prat, además de la propia Sonsoles Ónega - , y, demostrando la fuerza que siempre la ha caracterizado, intentaba lucir la mejor de sus sonrisas asegurando que se encuentra "bien".

Sin embargo, y tras confesar en su intervención en su programa que uno de sus grandes errores en su primera separación de Garay fue "hablar más de la cuenta" porque el exfutbolista lo pasó "muy mal" con todos los comentarios que surgieron sobre su matrimonio y los motivos de su ruptura, Tamara ha evitado pronunciarse sobre un divorcio que nos ha pillado totalmente por sorpresa.