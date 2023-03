Tamara Gorro ha sorprendido a propios y extraños con un vídeo en su cuenta oficial de Instagram. La modelo ha colgado una publicación en la que relata que se separa de Ezequiel Garay. Entre lágrimas, explica los motivos que han llevado a la ruptura.

"Jamás habría deseado grabar este vídeo", comienza diciendo Tamara Gorro, quien dio las gracias a Ezequiel Garay por sus doce años de relación. "Nos vamos a tomar un tiempo. Nos vamos a separar, que no a divorciar", aclara la colaboradora de televisión, quien ha reconocido que la crisis que les ha llevado a esta situación no viene de ahora.

"Una pareja son bajadas y subidas. Cuando te estancas, puedes continuar, continuar, continuar... O tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver", ha afirmado, la modelo, quien también ha reconocido que pese a separar sus vidas sentimentales, ambos van a seguir conviviendo. "Nos vais a ver juntos", ha adelantado.

Sobre cómo ha afectado esta situación a su estado anímico, Tamara Gorro ha reconocido estar pasando por un mal momento. "Es un momento muy jodido, pero de todo se sale", ha asegurado sin dudas.

En cuanto al motivo último de la ruptura, Tamara Gorro tan sólo lo ha dejado caer. Además de esos vaivenes de las que ha hablado, también se ha referido a su salud mental. "El problema que yo tenía ha sumado, pero no es el principal", ha señalado. Si bien, en las redes ha habido quien ha afirmado que tras esta ruptura pueda haber una tercera persona que habría conocido el exfutbolista.

Tamara Gorro y sus problemas de salud mental

Todo comenzó con un mensaje de Tamara Gorro, en el que afirmó haberse sentido "muy flojita" el día anterior. Definió su día a día como una montaña rusa, y en ese momento afirmaba sentirse en la parte de abajo de la cuesta. "Duermo mal, aunque la medicación me ayuda a dormir", ha explicado con naturalidad Tamara Gorro, que trata el asunto con total transparencia ante sus seguidores.

Además de problemas para conciliar el sueño, Tamara Gorro también ha asegurado que padece otros problemas. "He perdido el apetito, que me pone muy nerviosa", ha relatado, al tiempo que hacía una propuesta de cambio a base de actitud. "Como que me llamo Gorro que voy para arriba", ha destacado la modelo y habitual de los platós de televisión.

De hecho, sólo unas horas después Tamara Gorro compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram en las que se mostraba haciendo una rutina de lo más normal y entretenida. Incluso comiendo un pincho de tortilla. "Cada vez que me dan ganas de comer brinco de alegría", ha destacado.

"Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico", explicaba Tamara Gorro en directo en 'Sálvame'.