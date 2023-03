Han pasado casi 15 meses desde que Almudena Cid y Christian Gálvez anunciaron su separación después de 14 años de amor y 11 de matrimonio y la exgimnasta ya ha olvidado los durísimos momentos que vivió cuando, apenas tres meses después de su ruptura, el presentador rehacía su vida amorosa al lado de Patricia Pardo.

Así lo ha asegurado la vitoriana durante la presentación del concierto 'OMG La Liga Music Experience' en Madrid, confesando que ha pasado página y su separación es un capítulo completamente cerrado: "Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera".

"Te das cuenta de que lo que ocurre es más normal de lo que pensamos, ahora me encuentro con mujeres que me vienen y me dicen, 'estoy en esta situación'. Está a la orden del día. Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y estoy encantada" reconoce, explicando que fue en la escritura y en el teatro en los que volcó el doloroso proceso que vivió hace poco más de un año. "Mi libro ha sido una terapia para mí, sale el 23 de marzo y tengo ganas de poder hacer comunidad" revela ilusionada.

Y es que como nos cuenta, está viviendo un gran momento a todos los niveles, ya que a la inminente publicación de un libro que a buen seguro dará mucho que hablar, se une su papel en la obra de teatro "Ladies Football Club", que define como un "regalazo". "El teatro me ha ayudado a ampliar mi campo visual y mi campo de comprensión. Enriquece mucho y me ha permitido refugiarme en algo que me estaba devolviendo el sentimiento de competencia, me hacía sentirme bien. No todo el mundo puede trabajar de lo que les gusta y para mí es un privilegio" afirma.

En cuanto al terreno personal, Almudena Cid ha recuperado la ilusión con Gerardo Berodia, con el que mantiene un discreto noviazgo desde el pasado verano que, por el momento, prefiere vivir alejada del foco mediático: "Estoy bien y me alegro mucho de que os alegréis por mí, he tenido un año muy difícil" ha confesado, esquivando las preguntas sobre su relación con el exfutbolista y bromeando con que no celebrará San Valentín "porque me pilla muy lejos, aun tengo que quitar el árbol de Navidad".