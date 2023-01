El mes de diciembre de 2021 será uno de los pocos que no pueda olvidar Almudena Cid. El peor de los últimos tiempos, ya que su ruptura con Christian Gálvez se hacía pública y lo peor, la nueva relación sentimental de éste con Patricia Pardo también. Uno de los matrimonios más consolidados en España se desvanecía sin apenas dar detalles sobre lo que había pasado para tomar esta decisión tan sorprendente.

Con el paso del tiempo supimos que fue el presentador quien tomó la dolorosa decisión, por lo que Almudena tuvo que asumir, sin posibilidad de hacer nada, que su relación había acabado para siempre. Una situación que le llevó a refugiarse en el teatro y en sus compañeros de profesión.

Durante días, la exgimnasta se dejó ver acudiendo al teatro, con la mirada perdida, cabizbaja y sin ganas de hablar ante los medios de comunicación sobre la situación sentimental que le estaba tocando vivir. Almudena estuvo durante meses siendo el foco mediático, pero finalmente resurgió.

Ni le importa la nueva relación de su ex ni todo lo que había trascendido a la prensa y se preocupó en recuperarse emocionalmente de todo el huracán que le había tocado vivir... y así renació. Ahora, es una mujer completamente nueva que está de nuevo ilusionada con Gerardo Berodia.

Fue el pasado verano - siete meses después de su separación de Christian -, cuando comenzaron los rumores de noviazgo entre Almudena y Gerardo. A pesar de ser pillada en varias ocasiones en actitud cariñosa y romántica con el exfutbolista la actriz y exgimnasta desmentía esta relación y aseguraba, tajante, que se trataba tan solo de un buen amigo al que conocía desde hace años.

Con el paso de los meses les hemos seguido viendo juntos y, en sus últimas imágenes, han derrochado amor y felicidad paseando abrazados sin importarles que el mundo les vea. Una confirmación sin palabras de que la vitoriana vuelve a estar enamorada y ha pasado página tras su mediática ruptura con el presentador de Mediaset. Todo ello después de una entrevista que publicó Lecturas y en la que recoge que Almudena Cid "no guarda rencor a Christian Gálvez". "Estoy acostumbrada a estar boca abajo y no caerme, pero creo que he dado un giro, que ha revuelto muchas cosas y ahora estoy de pie", ha contado.

La última vez que hablamos con Almudena, ella misma nos confesaba que "estoy en un momento en el que estoy muy paciente, muy tranquila en el que estoy intentando descodificar cosas que yo tenía adquiridas, romper unos patrones que yo tenía adquiridos en mi vida y necesitaba reencontrarme" y nos aseguraba que estaba "muy feliz porque me he reencontrado".

Así se ha confesado la exgimansta ante las cámaras de Fiesta, en Telecinco. “Soy la misma, pero con otro conocimiento sobre mí. Hay algo que no me gustó en el proceso, y es que la gente me viera como una víctima de algo. Con perspectiva, para mí ha sido un año de descubrimiento propio”.

La gimnasta nos comenta que ese proceso de ruptura sentimental coincidió con el final de su trayectoria profesional deportiva y eso le hizo pensar “que yo no era ya alguien válida porque ya no era deportista. Esta situación me ha puesto de frente para volver a reconstruir”, añade. “Los duelos y las pérdidas hay que entenderlas así. A veces que, en el dolor, somos especiales y no es así”.