Antonio David Flores no ha podido guardárselo más. Parece que estamos en la temporada de hablar sobre embarazos, y la hija de Rocío Carrasco y del ex guardia civil no podía ser menos.

La relación entre el exguardia civil y su hija sigue pasando por un gran momento. Desde la separación de sus progenitores, Rocío Flores siempre tiró más por su padre. Pese a que desde la emisión de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva" la imagen de Antonio David Flores ha quedado muy deteriorada, con una buena parte de la opinión pública en su contra, la relación de la nieta de Rocío Jurado con su progenitor no ha variado ni un ápice. Tampoco con su madre. Aunque en las palabras de Rocío Carrasco en la docuserie se podía dejar entrever que estaba deseando tener un acercamiento con sus hijos, no se ha producido. Rocío Flores no solo no ha dado muestras de comprensión hacia su madre, sino que siempre que ha tenido ocasión ha manifestado su apoyo al exguardia civil. Rocío Carrasco se plantea reabrir el caso contra Antonio David Flores: "Lo estamos estudiando" Sin embargo, el tema que copa las noticias de la prensa rosa hoy no son sus malas relaciones, sino un posible futuro embarazo. Su padre, Antonio David, ya confesó en una entrevista que estaría encantado de ser abuelo, y habló de las intenciones de la hija de Rociíto: “Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”, aseguró. Por lo que no descartamos que la hija de Rocío Carrasco tenga descendencia de un momento a otro, aunque de momento no podemos confirmar un nuevo integrante de la familia más mediática de España.