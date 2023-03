Marta Riesco está en boca de todos desde que la semana pasada se enfrentó en un directo a Cristina Porta, que en ese momento ejercía de reportera para Sálvame. La novia de Antonio David, se encontraba haciendo su trabajo para el programa "Fiesta", también de Telecinco, cuando la situación se descontroló. Ante las preguntas de Porta, Marta Riesco pronunció la frase que puede que acabe por significar el principio del fin de su carrera profesional en la cadena: "A ver qué opina de esto Borja Prado porque esto es acoso".9 La reportera no se cortó y nombró en directo al nuevo presidente de Mediaset España. Un atrevimiento que no parece que haya sentado bien a sus jefes.

La polémica no hizo más que aumentar cuando la propia reportera subió a Instagram un docena de vídeos en los que explicaba que estaba en mitad de una crisis de ansiedad. Riesco anunció entre lágrimas que le acababan de comunicar que, desde ese mismo instante, ya no iba a hacer más directos. Pero no acabó ahí. La reportera explicó que es la segunda vez que le mandan "a hacer fotocopias" como castigo. Atacó a Belén Esteban (ya un buen número de colaboradores), y pidió ayuda al Gobierno, la policía y la cadena. "Igualdad para todos", repetía.

Pese a que muchos calificaron los vídeos de esperpento, la novia de Antonio David Flores sumó algún que otro apoyo en las redes sociales, donde llegó a ser trending topic con frases como "si me pasa algo responsabilizo directamente a La Fábrica de la Tele". Entre los que se posicionan a su lado está el paparazzi Diego Arrabal (que también habría sido defenestrado en la cadena). El antiguo colaborador de "Viva la vida" siempre se ha mostrado cercano a las tesis que defienden Antonio David y su familia y, por lo que él mismo cuenta en su canal de Youtube, no ha cambiado de idea.

Arrabal ha publicado un vídeo en las últimas horas en las que se muestra muy comprensivo con la reportera. "Lleva tres bajas por problemas psicológicos en menos de un año. Algunos dicen que pide la baja para que no la echen, pero yo no soy un malpensado, cuando un médico te da la baja es por algo", comenta el paparazzi. Arrabal anunció en ese vídeo que era conocedor de un secreto que explicaría porqué que Marta Riesco no ha sido despedida todavía de la productora en la que trabaja. "Ana Rosa no la quiere cerca, no la quiere ver, pero en la productora (Unicorn) le tienen miedo. No la quieren, le tienen pánico", aseguraba tajante. El excolaborador, que afirmó no tener datos sobre el origen de ese miedo, lanzaba una pregunta a su audiencia: "¿alguien se cree que esta chica va a volver a Trabajar en Telecinco?".

Por el momento, ni la productora ni Ana Rosa Quintana se han pronunciado sobre los vídeos de Marta Riesco en sus redes y no parece que lo vayan a hacer por el momento. Habrá que estar atentos para ver en que acaba todo el culebrón.