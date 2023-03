El programa de mtmad, la cadena online de Mediaset, cuenta con una nueva protagonista para el su programa "Hoy me quedo en casa". Se trata de Marta Riesco, que abre las puertas de su hogar para mostrar todos sus secretos.

"Marta Riesco nos invita a entrar en su piso a cambio de que el equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ le ayude a ordenar el desastre que tiene montado en su vestidor. La reportera del programa ‘Fiesta’ confiesa cuánto paga de alquiler por vivir a diez minutos de Telecinco. Un privilegio que le permite dormir un poco más los días que tiene que ir a trabajar a Mediaset

La influencer lleva viendo en esta casa un año y se enamoró nada más verla de dos cosas, su increíble terraza y la ubicación. Como reportera de Telecinco, lo más importante para ella es estar cerca de su puesto de trabajo y ¡lo ha conseguido! Ahora bien, ¿cuánto cuesta el alquiler en una zona tan cotizada? Además de desvelar este dato tan importante, Marta Riesco da su opinión sobre el precio, tras haber comparado lo que pagan algunos de sus compañeros. En este nuevo episodio de ‘Hoy me quedo en casa’ no solo averiguaremos lo que cuesta mensualmente residir cerca de las instalaciones de Mediaset. También, sabremos cómo es la casa de uno de los rostros más conocidos y polémicos de Telecinco. Marta Riesco no tiene nada que esconder y por eso, ¡no ha dudado en enseñar cada rincón de su fantástico apartamento con terraza!

La reportera confiesa que paga de media "1.200 euros más". "Está a 10 minutos de Telecinco y todos saben que odio madrugar y lo que pueda aprovechar algo en la cama, lo hago".

Además, Riesco también ha confesado que su "pareja tiene más gusto que yo para decorar".