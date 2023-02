No todo son malas noticias para el Laura Escanes. La "influencer" comienza a levantar el vuelo tras su separación de Risto Mejide: ha dado un giro en su vida laboral y ha encontrado un nuevo amor. Como la vida le sonríe, ha compartido una imagen de un emotivo mensaje que ha recibido a través de las redes sociales. Es de un músico y no, no es su novio, Álvaro de Luna.

Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación el pasado septiembre, tras siete años de separación. Además de muy buenos momentos, como ellos mismos se encargaron de recordar, durante este tiempo también llegaron a formar una familia, con el nacimiento de Roma hace ya tres años. Ahora ambos deberán iniciar sus vidas por separado. Tal y como publicó El Periódico, diario perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial del que también forma parte LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes pudo haber tenido una relación extramatrimonial con el youtuber Jagger, popular por sus vídeos y por su última participación en "La gran velada del año", el combate boxeo organizado por Ibai Llanos en el que batió al cantante David Bustamante. Risto Mejide confiesa que lleva cuatro años sin hablarse con su madre tras una pelea: "No conoce a mi hija" Ahora, tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales y no esconde, mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna. Antes de que Escanes y Mejide separasen sus caminos, ambos tenían un podcast conjunto en el que, entre otras cosas, hablaban de su relación. Ahora, ella ha continuado con un programa de entrevistas por el que están pasando algunos de los jóvenes más influyentes del país. Una de ellas fue Lola Índigo, a la que Escanes le hizo una confesión sobre su orientación sexual. Además, esta semana se ha convertido en una de las concursantes de "El desafío", el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. En la primera prueba le tocó prepararse para interpretar un tema de batería, que resolvió con bastante brillantez. Su trabajo fue valorado por sus seguidores, que le felicitaron. Uno de ellos, que decía ser músico, le reconoció su trabajo con un emotivo mensaje. "Es complicadísimo lo que has hecho. Pero lo que más me ha impactado es que había un momento que se notaba que lo disfrutabas y brillabas", le escribió, en un mensaje privado de Instagram que ella compartió emocionada