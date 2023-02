Risto Mejide presentó hace unas semanas su "nueva ilusión". Lo hizo en una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que sorprendió a sus seguidores. "Nos conocemos desde hace años", aseguraba

El "post" en cuestión tiene su gracia. Y es que aunque el texto que acompaña la información parece estar describiendo a una persona, en realidad se trata de una pila de libros relacionados con el compositor barroco Johann Sebastian Bach.

Ahora, el presentador ha deslumbrado "con su proyecto literario más importante: una gran novela sobre Johann Sebastian Bach como nunca nadie la había contado", tal y como ha anunciado un importante comercio dedicado a la venta de libros.

Risto ya se había centrado en Back en otras ocasiones. Muy recordada es su intervención en el programa Got Talent de Telecinco, donde también ejerce como jurado. Durante la emisión del programa se produjo un emotivo momento que arrancó las lágrimas de sus compañeros del jurado, pero que en redes se tomó de forma cómica. Risto subió al escenario para interpretar una canción a piano con un mensaje en el trasfondo que explicó mientras tocaba. “La distancia que hay entre este Do y este Mí, dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos”, comentó el crítico antes de comenzar a tocar “Preludio Nº1 en Do Mayor” de J.S.Bach. Después, continuó con sus palabras: “Os digo esto porque aparte de mostrar en todas las tonalidades, lo que hizo Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas”.

En las redes salieron todo tipo de comentarios, muchos admirando el momento que Risto Mejide acababa de protagonizar: “Qué preciosidad lo que ha hecho Risto hoy en Got Talent. De las actuaciones más emocionantes de la edición con tan solo voz y piano. Chapó”; “Primera actuación de Risto en el escenario de Got Talent y al mando de un piano”.

No obstante, el anuncio de esta novela ha desatado una llamativa trifulca en Twitter. El astro y pianista profesional, Mario Marzo, al que pudimos ver en series como Los Protegidos, ha reaccionado ante esta noticia. "El día de los Inocentes no era el 28 de diciembre? Deslumbrar es sinónimo de repugnar? Cuántas preguntas y lo único claro es que Risto Mejide ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni para opinar sobre música", declaraba.

Aprovecho para anunciar el lanzamiento de "EL INTERIOR", novela científica sobre la enfermedad de Ebstein, porque como tengo un corazón estoy capacitado para escribir sobre cardiopatías. pic.twitter.com/ZuUGfDJ4RH — Mario Marzo (@Mr_Marzo) 9 de enero de 2023

Una pelea en la que entró el músico y pianista James Rhodes. “Seguramente una de las grandes alegrías de Bach es que es un tremendo ecualizador y cualquiera que sea capaz de escuchar su música está más que capacitado para hablar de él. Personalmente, desearía que más personas hablaran de él”. Y la pelea proseguía. “Dejando de lado tu amistad con Risto Mejide, ¿crees honestamente que cualquiera que sea capaz de escuchar a Bach está ”más que capacitado“ para hablar de él? ¿Cuándo nos encontramos hablando de tales genios e intentamos descifrarlos no es el conocimiento la condición sine qua non?”, decía el actor.

