Nunca es tarde para arreglar las cosas, sobre todo los desencuentros del pasado que a veces se hacen más grandes únicamente por no hablar. Y esto es lo que les ocurrió al influencer asturiano Pelayo Díaz, que estaba enemistado con la que fuese su compañera en Cámbiame, Cristina Rodríguez. Una pelea que, a pesar de que el programa terminó hace más de cuatro años, vuelve ahora a salir a la luz, después de que Cristina Rodríguez hiciese público su distanciamiento con el asturiano.

Algo que no ha pasado desapercibido para nadie. Tampoco para el programa Socialité de Telecinco, que ha decidido continuar con este asunto para ver la reacción del propio Pelayo Díaz después de conocer las palabras de la que fuese su compañera.

Cámbiame fue un programa emitido en Telecinco en el que el influencer y Cistina Rodríguez se enfrentaban al reto de cambiar el look de personas anónimas que, de forma voluntaria, pretendían mostrar una nueva imagen. Unos cambios que eran secretos para el interesado hasta que salía en antena y cuya reacción no siempre era la esperada. Y es que los aspirantes se sometían a los gustos personales de los asesores famosos, y muchas veces eran arriesgados.

Pero el formato tuvo mucho éxito y de trabajar con anónimos, los asesores de imagen también hicieron lo mismo con algunos famosos que se prestaron a hacerse un cambio radical de imagen. Famosos que en muchas ocasiones surgían de programas de telerrealidad de la cadena o de la propia productora que hacía el programa, La Fábrica de la Tele, responsable de programas como Sálvame.

Y, como siempre, también había cierta polémica entre los propios asesores, aunque esto no se observaba en la pequeña pantalla, sino que era algo más interno. Una polémica que acabó dinamitando la relación entre ellos y que ahora sale a la luz. En respuesta a las palabras de Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz entonó el mea culpa. "Cuando me preguntáis qué pasó en Cámbiame, yo lo que creo es que cogí la granada, quité la anilla y la tiré”, explicó. Y aseguró que “esto pasó en el programa. Para mí no fue tan gordo, pero como nunca lo llegamos a hablar... Yo asumo mi parte de responsabilidad. Ojalá en ese momento hubiera tenido madurez y no hubiera cogido una perreta como pienso que cogí al ver que se acababa mi programa”.

"He madurado"

El influencer también aseguró que “he madurado y soy otro Pelayo". También destacó que “ya me puse en contacto con ellas por privado y no obtuve respuesta, así que lo hago públicamente para decirles que me disculpen si les ofendí en algún momento. Si ellas quieren hablar, estoy dispuesto a hablar. Y si no quieren, lo entiendo perfectamente y por mí no hay ningún problema”.