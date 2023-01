Jorge Javier Vázquez se ha ganado un lugar privilegiado en Telecinco. El presentador es una de las figuras más populares de la cadena de Mediaset, donde lleva años apareciendo en alguno de los programas con más audiencia. Pero su fama se debe sobre todo a su posición al frente de Sálvame durante años. No obstante, el Vázquez ha querido ir más allá de su carrera y ha emprendido otra serie de proyectos por su cuenta. Tanto es así que se ha lanzado a la escritura y hace poco ha presentado su último libro, ‘Antes del Olvido’. De hecho, quiso acudir al plató de First Dates para presentarlo, ya que el programa le sirvió de inspiración.

‘Antes del Olvido’ nace, tal y como su autor ha comentado, “del año y medio más terrible de su vida”. Jorge Javier explicó a Carlos Sobera que es el primero de sus libros que no ha dejado leer a su familia antes de publicarlo, ya que no quería que le censurasen. “Sabes qué dijo mi madre cuando lo leyó?”, comentó el presentador. “No sabía que eras tan porno”. “Me da un poco de vergüenza entrar”, comentó el invitado al ver a Matías Roure al otro lado de la barra. “A ti te envié el libro”, comentó Jorge Javier ante la pregunta de Roure sobre para quién era el libro. “Lo tengo en casa, pero aun no me lo he leído. Está en la cola”, confesó el camarero. “Yo casi que prefiero que no lea lo que he escrito sobre él”, comentó el presentador de Sálvame, que quiso destacar que “First Dates es su programa favorito. Estoy totalmente enganchado, lo veo con mi madre”. Fue durante uno de aquellos visionados en los que la madre se dirigió a su hijo para decirle que “se tenía que echar un novio como Matías”. “Se me disparó la imaginación y entonces escribí sobre ti algo que me gustaría que sucediera”, aclaró Vázquez.

Jorge Javier también ha participado en el programa de televisión catalana ‘La Fábrica’, dirigido por Gabriel Rufián. Allí, el presentador reveló al político cómo se vivió en su casa su sexualidad. “Ten en cuenta que yo de mi padre escuché que prefería un hijo muerto antes que maricón”, reveló Vázquez. “Estoy convencido de que siendo él como era, si hubiera tenido una charla con él lo hubiera acabado aceptando, pero no tuve el valor”, continuó relatando. “Él murió sin saberlo”, asumió Rufián. “Él lo sabía, pero tampoco me lo dijo. Ya llegó un momento en el que no me preguntaba ni por novias ni por hijos”.