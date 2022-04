Chabeli Navarro no puede más. La presión que ha sufrido en los últimos tiempos desde que salió a la luz su affaire con Bertín Osborne ha hecho que la sevillana, al límite de sus fuerzas, se haya roto en redes sociales, donde hace unas horas compartía un vídeo de lo más preocupante. Destrozada y sin parar de llorar, la ex 'amiga especial' del artista confesaba que acababa de tener "un ataque de ansiedad": "Estoy nerviosa. No sabéis los meses que llevo, cada vez me van pasando cosas nuevas y encima no puedo hablar ni contar nada, pero lo estoy pasando muy mal. No es justo todo lo que me está pasando y tengo una impotencia increíble", contaba la sevillana a sus seguidores deshecha en lágrimas.

Visiblemente más tranquila, Chabeli ha reaparecido esta mañana asegurando que ya está "mejor" pero que su estallido en redes sociales se debió a que "necesitaba sacar lo que llevo dentro, desahogarme, porque llevo meses callada y quería que supieráis lo que estoy pasando, pero mi abogado me ha dicho que me tranquilice". "Llevo meses malos. No puedo decir el por qué, no puedo decir nada, lo que pasa es que ya una se cansa" ha confesado ante nuestros microfónos, lanzando una indirecta a Bertín Osborne pero evitando nombrarlo directamente: "Estoy mal y las personas que saben que estoy mal lo saben y no hacen tampoco nada al respecto". "Él me negó en su momento, después si se dijo que me conocía, después fue cambiando las versiones", ha añadido Chabeli, dejando claro que "no voy a hablar mal de él nunca porque no puedo decir nada malo de él". "Yo a él le tengo mucho cariño, lo que sí puedo decir es que lo estoy pasando muy mal y ojalá algún día se pueda saber todo", ha añadido misteriosa, sin aclarar por qué está atravesando este complicado momento. Ante nuestra insistencia sobre si su dolor se debe a que su sentimiento era diferente al que tenía Bertín por ella, la sevillana ha apuntado que "está todo el tema en manos de mis abogados". "He tomado medidas legales pero no puedo decir nada, de verdad", ha afirmado en las imágenes que os mostramos a continuación en las que, además, Chabeli sale en defensa del presentador después de ser acusado de fijar su residencia en Luxemburgo para evadir impuestos.