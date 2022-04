La noche de ayer Sálvame protagonizó una de las noticias que más darán que hablar. Con María Patiño al frente, el programa de Telecinco lanzaba una bomba de la mano de Luis Rollán, uno de los invitados de anoche junto a Lucía Dominguín, relacionada con Isabel Pantoja.

Y es que Rollán aseguraba que el entorno de la tonadillera estaba muy preocupado por el estado de salud de la artista. El colaborador aseguraba que ya habían avisado a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, para que fueran a Cantora a ver a su madre. "Está muy tocada", comentaba Rollán. Pero no todo es verdad. O al menos eso es lo que ha dicho hoy en Viva la Vida Asraf, el novio de Isa P, la hija de Isabel Pantoja. "Ella va a ir a ver a su madre en breve porque quiere verla y sabe que no está bien pero no es verdad que esté tan grave ni que les hayan advertido que vayan", señaló ante las preguntas de Emma García.

"Está acompañada de su hermano Agustín Pantoja. Pero sí que me preocupa su estado de salud. Mañana la llamaré para hablar con ella", comentaba Rollán. De momento no se sabe nada más acerca del caso, pero parece que será uno de los temas de la semana.