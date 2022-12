Oncología, bajo mínimos

Preocupados. Muy preocupados. Así comenzaron el año los enfermos de cáncer, que alertaron de la situación que se estaba viviendo en el servicio de Oncología del Hospital Can Misses: una plantilla mermada por las bajas y las reducciones de jornada que no daba abasto para atender toda la demanda. Sí de forma inmediata a los pacientes recién diagnosticados, y a los que estaban pendientes de un diagnóstico, pero no a quienes estaban pendientes de revisiones. Apenas unas semanas más tarde denunciaron que únicamente había un especialista trabajando en el servicio y a principios de marzo lo que era un rumor desde hacía tiempo se convertía en una realidad: el jefe del servicio, Sergio Sánchez Cerrato, abandonaba Can Misses.

La situación hacía que las asociaciones recuperaran el espíritu que las impulsó a luchar juntas, hace años, para conseguir que Ibiza tuviera radioterapia, y se unían para exigir una única cosa: oncólogos. Y es que, con el río revuelto, salía a la luz una dolorosa realidad: Ibiza y Formentera tenían menos oncólogos que Menorca a pesar de contar con un 71% más de población. La sanidad pública pitiusa tenía en ese momento 3,5 médicos especialistas en cáncer para una población de 164.528 habitantes (152.820 en Ibiza y 11.708 en Formentera), mientras que Menorca tenía cuatro para 95.936 personas. Resumiendo: medio oncólogo más para 68.592 ciudadanos menos. Algo incomplensible. Injustificable. «Si hay escasez, se reparte escasez», afirmaba una enferma de cáncer de Ibiza en una contundente carta que dirigía a la consellera balear de Salud, Patricia Gómez. Una misiva en la que denunciaba la «discriminación» que sufren los pacientes oncólogicos de las Pitiusas y que afirmaba que, una vez escrita, ya no era suya sino de todas y cada una de las personas que, de acuerdo con ella, la firmaran. Casi al tiempo que Salud anunciaba que se desplazarían a Ibiza oncólogos de hospitales de Mallorca para compensar la falta de especialistas en Can Misses llegaba otra mala noticia: la marcha de otra oncóloga. Quedaban, en consecuencia, suspendidas las consultas presenciales en la isla de Formentera, algo que no sentó nada bien en la isla, que no recuperó las citas presenciales hasta más de un mes después, a principios de junio. El Área de Salud pitiusa lleva más de un año en busca de oncólogos. En el último año ha conseguido contratar a una especialista procedente de Mallorca y continúa a la espera de poder contar con dos más para completar la plantilla del servicio, que es de cinco médicos y que desde el pasado septiembre dirige Carlos Rodríguez Franco quien, para ocupar la jefatura renunció a la jornada reducida. Mientras no se consegue contratar a estos dos especialistas que faltan, Can Misses continúa con la visita regular y semanal de los oncólogos de Mallorca, algo que se ha reforzado con dos médicos más en las últimas semanas con el objetivo no sólo de aumentar las consultas sino de subespecializarlas. A punto de acabar el año, las asociaciones de afectados suman una nueva causa a su lucha: un aumento de las dietas que reciben de Salud cuando deben desplazarse fuera de las Pitiusas para recibir atención médica. Las califican de «ridículas» y «míseras» y afirman que no cubren los gastos que suponen esos desplazamientos. Que no son suficientes el Govern debe saberlo, ya que es el mismo Ejecutivo el que paga la mitad por pernoctación a un enfermo desplazado que a un diputado. Lo mismo ocurre con las dietas de manutención. Los enfermos aún esperan una explicación de tamaña diferencia en los pagos.