¿A qué consecuencias legales se expone Antonio Barrul, el boxeador que plantó cara a un maltratador?

El boxeador Antonio Barrul sigue estando en el centro de la polémica después de su comentada pelea con un hombre que, supuestamente, habría agredido a una mujer y a una niña. Barrul se enfrenta ahora a distintas consecuencias legales después de sus acciones, que se podrían centrar en un supuesto 'abuso de autoridad'.

El boxeador se enzarzó en una agresiva batalla contra un hombre que, según cuenta, habría agredido a su mujer y a una niña mientras se encontraban viendo una película en un cine. Antonio Barrul decidió interceder para evitar mayores, una respuesta que acabó en una pelea sin rival donde el boxeador noqueó al supuesto agresor.

El boxeador se defendió: "Pegó a su mujer y a una niña. A mí me amenazó y aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", explicó.

Consecuencias legales

Por mucha que sea un acto moralmente aceptable para muchos, el boxeador podría enfrentarse a distintas consecuencias legales después de sus actos. Según explica Nahiara Cargo, periodista especializada, se suele hablar de que en estos casos en los que son profesionales del boxeo o de artes marciales, se podrían considerados como arma blanca. Sin embargo, como explica en Mediaset, esto es un mito, ya que no se recoge en el código penal esta circunstancia. La misma periodista detalla que sí se podría considerar como agravante el hecho de ser profesional, aunque de momento la otra persona no ha presentado ninguna denuncia.

Según el artículo 22 del Código Penal, "ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente". Sin embargo, cada caso se analiza de manera independiente, así que habrá que ver hasta qué consecuencias se podría llevar un caso que muy comentado.