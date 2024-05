La asociación por la inclusión Ibiza In fue la protagonista del Desfile Solidario Infantil celebrado este jueves en Bam-Bu-Ku Sant Antoni, que contó con las colaboraciones de All Solution, NM Events in Ibiza y Photofilm. Un evento que congregó a numerosas familias y amantes de la moda para apoyar una noble causa. La reconocida boutique de moda infantil de Sant Antoni Colorins tuvo una destacada participación, presentando sus últimas colecciones y aportando su creatividad y estilo a la pasarela. Durante el desfile las escuelas O Beach Gimnástica Club y Are-T aportaron su granito de arena ofreciendo a los asistentes disfrutar de sus actuaciones solidarias.

Desfile de moda infantil en apoyo a Ibiza In en Sant Antoni / redacción

Nuria Moreno, abrió el evento dando las gracias a todos por estar presentes y por apoyar esta causa tan importante, además añadió «juntos estamos construyendo un futuro más inclusivo y lleno de oportunidades para todos».

El desfile, organizado en colaboración con la asociación solidaria Ibiza IN, logró reunir a más de un centenar de invitados, que se unieron para disfrutar de una tarde llena de moda y solidaridad. Los pequeños modelos lucieron con entusiasmo las prendas de Colorins, mostrando al público la alegría y frescura de sus diseños.

La recaudación total del evento fue destinada íntegramente a la asociación Ibiza IN, una entidad dedicada a promover la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos y a lo largo de su vida.

El Desfile Solidario Infantil en Bam-Bu-Ku no solo fue un escaparate de moda y talento juvenil, sino también una muestra del espíritu solidario de la comunidad ibicenca. Los organizadores expresaron su agradecimiento a todos los participantes y asistentes por su apoyo y compromiso con esta causa tan importante.