Ryanair anuncia un importante cambio en sus vuelos para este verano que puede traer el caos

La aerolínea irlandesa Ryanair está en permanente competencia con otra compañía de bajo precio, como son easyJet, Jet2, Vueling... así que ha decidido realizar algunos cambios para desmarcarse de ellas. Sin embargo, puede que esta novedad le acarree algunos problemas.

De forma casi constante, y sobre todo en verano, son muchísimos los casos de pasajeros ebrios que vuelan en esta aerolínea y que generan una gran incomodidad al resto del pasaje, incluso los pilotos se ven obligados a desviar vuelos y a llamar a la policía para que detenga a los borrachos. Hace pocos días, en un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Liverpool - Tenerife Sur fueron sancionados cinco pasajeros (hombres y mujeres) que, por su estado de ebriedad, fueron muy groseros con la tripulación y el resto de viajeros, y además tuvieron relaciones sexuales en el vuelo delante de menores de edad.

Este es solo un ejemplo de los sucesos que ocurren en los aviones cuando se combina demasiado alcohol y poca educación.

Más alcohol en Ryanair

A pesar de los múltiples problemas de comportamiento que hay en muchos de los vuelos de Ryanair, la compañía ha decidido vender en sus vuelos más alcohol y cócteles.

Los pasajeros podrán elegir entre una variedad de siete cócteles diferentes para todos los gustos, incluida una limonada de Dublín (whisky irlandés Jameson, Sprite Zero y agua con gas) o el Fruit Snack (Bombay Sapphire Gin, Sprite Zero y Capri-sun). También venderá un Rose Spritz (vino rosado y Sprite Zero) o un Flying Iced Tea (Bombay Sapphire Gin, Absolut Vodka y Coca-Cola).

La jefa de comunicaciones de Ryanair, Jade Kirwan, anunciaba así este nuevo servicio: “El verano finalmente está aquí y qué mejor manera de comenzar tus vacaciones de verano que con un delicioso cóctel del nuevo menú de cócteles a bordo de Ryanair.