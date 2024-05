Arranca la Trobada Esportiva de Sant Antoni con 1.600 escolares

La Trobada Esportiva Escolar de Sant Antoni celebra este año su vigésima edición con la participación de 1.600 alumnos de los diferentes centros educativos de Primaria del municipio. El encuentro tendrá lugar del 9 al 16 de mayo en el complejo deportivo de Can Coix.

En las jornadas, los alumnos pueden practicar diferentes actividades deportivas como balonmano, futbol flag y deporte adaptado. Para ello, cuentan con la colaboración del Club Balonmano Sant Antoni, Llops d’Eivissa y Addif (Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera).

Las seis jornadas se celebran de 10 a 13.15 horas, destinando cada una a un curso escolar. Hoy empiezan los alumnos de sexto de Primaria, el viernes 10 de mayo participan los de quinto; el 13 de mayo, los de cuarto; el 14 de mayo, los de tercero; el 15 de mayo, los de segundo, y el 16 de mayo finaliza con los de primero.

Participan los once colegios del municipio (Cervantes, Vara de Rey, Can Coix, Guillem de Montgrí, Sant Antoni, Buscastell, Santa Agnès, Sant Rafel, Sant Mateu, Can Bonet y Santísima Trinitat).

La Trobada, organizada desde el departamento de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni junto a los profesores de educación física de los centros de Primaria, tiene como objetivo la relación entre alumnos de los diferentes colegios a través de la actividad física, proponer una actividad recreativa con alternativa a las deportivas competitivas, dar a conocer las instalaciones deportivas y fomentar hábitos de alimentación saludable.

El logotipo de la XX edición, que es la imagen de las camisetas que utilizan los participantes durante la Trobada, es un diseño de una alumna de 6ºB de Primaria del CEIP Cervantes.