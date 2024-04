Día del Libro en Ibiza: Sant Jordi se lleva de calle a los escolares

La Diada de Sant Jordi arranca en Vara de Rey a las diez de la mañana con el pavimento del paseo todavía húmedo. La lluvia que caía a primera hora en Ibiza les ha dado «un pequeño susto» a los libreros, que ya con sus puestos abiertos al público, todavía siguen abriendo cajas y colocando libros sobre los estands. «Normalmente empezamos a montar todo a las siete de la mañana, esta vez lo hemos tenido que retrasar una hora y media porque estaba lloviendo», comenta Vicent Marí, responsable de Llibreria Mediterrània.

A pesar de este arranque poco prometedor, el también responsable de la editorial Miquel Costa Editor es optimista ahora que ve que el sol asoma entre las nubes: «Las expectativas son buenísimas. Cuando el tiempo acompaña la gente sale a la calle como los caracoles», dice sonriente mientras le cobra a Dolores Sánchez, que acaba de comprar la novela ‘9 de noviembre’, de Colleen Hoover, y está buscando libros de Alice Feeney y Santiago Vera. Clienta habitual de la librería que regenta Marí, ama la literatura, sobre todo «de suspense». Para ella «Sant Jordi es un día muy especial», aunque es de comprar libros todo el año.

A pesar de que todavía es temprano, ya empieza a haber vida en Vara de Rey. Llama la atención, sobre todo, la cantidad de público infantil y juvenil que hay en el paseo a estas horas. «Nosotros somos de segundo de la ESO del instituto Blanca Dona», explica Freiman Fori, rodeado de algunos de sus compañeros. Lleva una ficha en una mano que tiene que rellenar contestando a una serie de preguntas, como el número y el nombre de librerías que están participando en este Día del Libro; la lengua que predomina entre las obras expuestas; y los títulos más vendidos. Además de hacer esta tarea, el grupo tiene pensado aprovechar para comprar libros, que tienen un descuento del 10%, y rosas, aunque de momento se han decantado más por las segundas, como reconoce otra de las alumnas, Carla Rodríguez.

Escolares en un puesto de una librería de Ibiza. / Toni Escobar

No es la única excursión estudiantil que en estos momentos se da cita en el paseo. Está también la que ha organizado el colegio Sa Joveria con alumnos de primero y segundo de Primaria. «Normalmente no salimos el 23 de abril, pero esta vez nos hemos animado porque tenemos un objetivo, que los niños participen en el diseño de su biblioteca de aula y que por la tarde se animen a visitar Vara de Rey con sus padres», explica Bea Veny, una de las maestras. Justo ahora va a decidir con el equipo de niños que encabeza unos de los libros que adquirirán para el centro. Muy cerca de ellos, pasa una excursión de escolares de Portal Nou y otra de la guardería Babyland con pequeños de dos y tres años.

«Esta edición veo que nos están visitando muchos niños y adolescentes de colegios e institutos y me parece una idea estupenda para incentivar la lectura», comenta Loli Sánchez, una de las encargadas del puesto de Blau Press. A pesar de que la jornada no apuntaba maneras, por el mal tiempo inicial, la encargada de la papelería-librería de la avenida Isidor Macabich confía en que las ventas sean mejores incluso que el año pasado, a juzgar por el ambiente que hay ya en Vara de Rey, a pesar de que todavía no es ni mediodía.

Entre los géneros que triunfan este año, comenta, está la novela negra, pero también la fantástica y la romántica. Sánchez cita algunos de los títulos que están vendiendo mejor: ¿Y a ti qué te pica?, de Megan Maxwell; ‘Alas de hierro’, de Rebecca Yarros; ‘La grieta del silencio’, de Javier Castillo; ‘Una animal salvaje’, de Joël Dicker y, como no, las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2023, ‘Las hijas de la criada’, de Sonsoles Ónega; y ‘La sangre del padre’, de Alfonso Goizueta. «También vendemos mucho autores ibicencos», comenta señalando la última novela de Helena Tur, ‘La playa del carbón’, e ‘Isla negra’, de Toni Montserrat.

Un espacio para las asociaciones

Muy cerca de Blau Press, están ubicados los estands de varias entidades, que aprovechan esta jornada tan popular para dar a conocer su labor y recaudar fondos, como la Fundación Conciencia, que tiene en su puesto el libro infantil ‘Moshi’, escrito por Meritxell Rius Moncusí e ilustrado por Paquita Ribas. También están en la Diada de Sant Jordi, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ofrecen publicaciones de segunda mano a cambio de donativos.

Por primera vez, se ha sumado a la celebración literaria la Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i Formentera, que ha montado un mercado solidario de libros de segunda mano a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef). «Hemos decidido venir porque queríamos dar a conocer nuestro centro y, de paso, estamos recaudando dinero con los libros que nos han donado para Afaef», explica la jefa de estudios, Clàudia Cotaina, mostrando los trípticos informativos de la escuela, los puntos de libros en distintos idioma y la revista que editan, ‘Sabir’.

Varios autores cuentan con su puesto individual en el paseo, como Chris Martos, que este año, como novedad, ofrece el pack completo de su trilogía, que integran ‘El Código’, ‘Multiverso’ y ‘La última luz del día’, «el primero de suspense y los dos últimos, de ciencia ficción con tintes de fantasía sobrenatural». «Es una historia de amor más allá de la muerte. Lo original también es que cada libro va acompañado de un CD», explica el cantante y escritor a la cantautora Pilar Garzón, que se acaba de detener en su puesto. Martos, que también estuvo el año pasado firmando ejemplares de sus novelas, comenta que la Diada de Sant Jordi de 2023 fue muy bien «porque se aliaron todos los astros ya que la celebración cayó en domingo e hizo buen tiempo». «Este año tampoco tiene mala pinta», apostilla.

Otro de los autores que participa en el Día del Libro de Vila es David Ventura, que en marzo lanzó ‘Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé’, publicado con Edicions Aïllades. De hecho, ahora mismo está en el estand de esta editorial firmando libros, pero más tarde hará lo mismo en el puesto del Ayuntamiento de Ibiza y en el de la librería Hipérbole.

El éxito de la literatura local

«Que alguien se rasque el bolsillo para comprar un libro mío me genera felicidad e incluso me abruma», reconoce el periodista de Diario de Ibiza, que en los 45 minutos que lleva en el estand ya ha vendido cuatro ejemplares de su novela. En ese momento se acercan a interesarse por su libro varios alumnos de tercero de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Consolación. El autor les advierte que ‘Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé’ no es un libro para niños.

En el puesto de Edicions Aïllades también está Javier Serapio con sus libros ‘Llagas de sal’ y ‘Hechizos de mar’, dispuesto a «disfrutar de la experiencia del encuentro con los lectores». Comenta que se últimamente se observa un interés creciente por los autores de Ibiza y por las obras que hablan de la isla. «La literatura de aquí gusta y se busca», asegura.

Eso también lo sabe Neus Escandell, la fundadora de Balàfia Postals, cuyo estand esta edición se complementa con el de las acuarelas y puntos de libros de la artista Marga Juan. La editora comenta que este año se está notando «un interés muy grande por los cuentos infantiles» y menciona los que están teniendo mejor acogida: ‘Sa pastoreta Pepeta i s’ovella perduda’, de Sílvia Torres Bonet y Antoni Marí Tirurit; y ‘L’assemblea de les sargantanes’, de Meritxell Rius y Paquita Marí Boned. También habla de lecturas para adultos que están funcionando muy bien, como ‘De Ibiza a Cienfuegos’, de Joan Cardona. Menciona, además, un par de títulos que años tras año siguen atrayendo la atención de los lectores, ‘Història d’Eivissa i Formentera’, escrito por Felip Cirer, Benjamí Costa y Antoni Ferrer Abárzuza y coordinado por Joan Lluís Ferrer, y ‘Cuineres a Ibiza’, de Marta Torres y Toni Escobar.

El periodista y escritor David Ventura. / Toni Escobar

El puesto de Balàfia, de repente, lo invaden los niños, que también se pasan por el del Ayuntamiento de Ibiza, donde está Toni Montserrat charlando con cuatro pequeños del colegio Sa Joveria. Mientras se fotografían con él, les observa divertida Matilde Lladó, que está firmando libros de ‘La sombra de Goya’. «Están viniendo muchos centros educativos y eso me gusta», comenta la también dramaturga y actriz , que para celebrar que su novela cumple un año regala con la firma de ejemplares un llavero.

Para Toni Montserrat éste es su «primer Sant Jordi como autor», aunque ya está muy habituado a este tipo de eventos después de una quincena de presentaciones de su primera novela ‘Isla negra’, con la que ha triunfado. Junto a los ejemplares de su ópera prima tiene un pila de folios llenos de notas y apuntes. «Son de mi nueva novela, ‘Mala mar’, que saldrá el 20 de junio. En cuanto tenga un momento libre me pongo a revisar los capítulos», asegura.

Recomendaciones de los libreros

Precisamente ‘Isla negra’ es uno de los libros más solicitados en el puesto de la librería Sa Cultural junto a bestsellers como ‘La grieta del silencio’, de Javier Castillo. El librero Pedro González tiene una buena lista de recomendaciones para aquellas personas que le piden consejo: ‘Nuestras madres’, de Gema Ruiz Palà; ‘Hombre invisible’, de Ralph Ellison; o ‘La distancia que nos separa’, de Maggie O’Farrell.

En Hipérbole, los títulos que, de momento, están teniendo más éxito son ‘Maldita Roma’, de Santiago Posteguillo; ‘En agosto nos vemos’, el libro póstumo de Gabriel García Márquez; y ‘Los alemanes’, de Sergio del Molino, Premio Alfagura de novela 2024.

Jean Pierre Quiroz, que está echando una mano en el puesto de esta librería de Ibiza, comenta que este Sant Jordi «está funcionando genial y que se están cumpliendo las previsiones».

También se muestran satisfechos en Barco de Papel, que celebra el Día del Libro por partida doble, en Vila y en Sant Jordi. «La gente está respondiendo bien, sobre todo en lo que se refiere a lecturas infantiles», comenta una de las responsables de la librería, Sandra Muñiz. Entre los títulos más demandados, detalla, «están las colecciones de ‘Arta’ y del youtuber Mikecrack y, sobre todo, los libros ilustrados». Para los que aceptan sugerencias, Muñiz recomienda dos autores, David Walliams y un clásico como Roald Dahl.

Toni Montserrat con niños del colegio Sa Joveria y una profesora. / Maite Alvite

Para las nuevas capitanas del Barco de Papel desde 2023 (Sandra Muñiz e Irene Torres) es su primer Sant Jordi y el comienzo «ha sido un poco caótico a causa de la lluvia», reconoce Muñiz, que mira de reojo el cielo temiendo que vuelva a caer agua.

De momento, aunque hay una nube de un gris amenazador, parece que la meteorología va a ser benévola con este Día del Libro que bate récords de puestos, 51, y en el que van a participar, durante toda la jornada, cerca de 60 escritores es ilustradores.

Rosas de cera

En la parte central del paseo se concentran las floristerías, para las que Sant Jordi también es un día muy especial. En el estand de Ambiental, no solo hay flores, también peluches de dragón y este año, como novedad, las rosas enceradas, aunque «la rosa roja sigue siendo la protagonista». Están contentos con la marcha de la jornada, como comenta la encargada, Dolores Gázquez: «Hay mucha animación, esperemos que el tiempo nos acompañe hasta el final y nos deje tener un buen día».

