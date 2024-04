Estas compañías aéreas no te dejarán subir al avión con el móvil sin batería

Cada vez resulta más complicado viajar en avión: la mayoría de las compañías cobran por el equipaje de mano, por facturar, hay que sacar los líquidos para pasar el control de seguridad... y a todo esto se le suma otra condición para poder subir al avión: hay que tener los dispositivos electrónicos (móviles, tabletas y ordenadores portátiles) cargados. En caso contrario se puede negar el embarque.

A los pasajeros de las aerolíneas del Reino Unido con sus teléfonos móviles con poca batería se les podría negar el embarque. Los pasajeros de Ryanair , Jet2 , TUI, British Airways y Easyjet ya han sido advertidos sobre esta estricta norma y poco conocida sobre los aparatos electrónicos que no deben infringir.

Se ha implementado una regla clave que afecta a los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles para los turistas que toman un vuelo desde el Reino Unido este año. Es posible que se solicite a los pasajeros que demuestren que su dispositivo se puede encender al abordar el avión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advierte: "Asegúrese de que sus dispositivos electrónicos estén cargados antes de viajar. Si su dispositivo no se enciende cuando se le solicita, no podrá llevarlo al avión". En su página web, la aerolínea Easyjet publica la siguiente advertencia: "También debe asegurarse de que su dispositivo permanece cargado si se queda sin batería y no puede encenderlo para escanear su tarjeta de embarque según sea necesario; easyJet no puede aceptar esa responsabilidad si, como resultado, no puede confirmar su tarjeta de embarque".

La decisión radical sobre el equipaje de mano

Según publica The Atlantic, las compañías aéreas están hartas de tanto equipaje de mano en sus aviones, que al parecer no están diseñados para llevar tanto peso. Por ello, muchas aerolíneas están solicitando que se eliminen o clausuren los compartimentos superiores donde se colocan las pequeñas maletas.

