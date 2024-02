Un edil de Vox de Valencia niega el cambio climático en una cumbre internacional sobre humedales

"El cambio climático no se basa en ninguna evidencia científica". Esas fueron las palabras pronunciadas el miércoles por el concejal de la Devesa-El Saler del Ayuntamiento de València, José Gosálbez. No es la primera vez que el partido de la ultraderecha muestra su alineación con los negacionistas del cambio climático, pero lo llamativo fue el escenario en el que las pronunció: la apertura del congreso internacional ‘Conservación y gestión de humedales ante el cambio climático’, que la ciudad de València acoge dentro de la agenda de la Capitalidad Verde Europea 2024.

La afirmación de Gosálbez provocó la reacción en la sala, repleta de expertos y miembros de la comunidad científica, reunidos para debatir sobre el efecto del calentamiento global en masas de gua como l’Albufera de València, cuya gestión corresponde al edil de Vox. Tras sus palabras, una docena de estos entendidos se levantaron de sus asientos —estaban situados en las primeras filas — y abandonaron la sala.

Gosálbez defendió que el planeta ha experimentado "cambios permanentes desde el principio de los tiempos" y que la Comunitat Valenciana ya ha sufrido en el pasado periodos de sequía prolongados, citando por ejemplo la sequía previa a la riada de València, entre 1952 y 1955. Asimismo, definió de "alarmismo climático" los alegatos de los defensores de la lucha contra el cambio climático; un movimiento que tildó de "señuelo ideológico y derroche de gasto público".

Las reacciones ante las declaraciones del político de Vox no se hicieron esperar. Las hubo, tanto políticas, como por parte de la organización, que se lamentó de una polémica, la negación del cambio climático, calificada de "estéril", especialmente, en un foro que pretende "concienciar sobre la fragilidad de los humedales".

Catalá y su compromiso verde

En el apartado político, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, contradijo a su socio de gobierno al asegurar que el consistorio no rechaza el cambio climático: "Somos capital verde en 2024 y no podemos negar nuestra responsabilidad y compromisos con la sostenibilidad". La popular no se pronunció directamente sobre las declaraciones de Gosálbez porque explicó que "aún no las he podido escuchar". Sin embargo, sí mostró su respaldo al edil de Vox al asegurar que es "una persona muy comprometida con la Devesa-El Saler", "muy trabajador" y alabó su preocupación por la evolución de los incendios sucedidos en el entorno del parque natural en la última semana.

La primer edil quiso recordar el compromiso municipal con el parque natural de l’Albufera y la hoja de ruta diseñada en colaboración con AVA y que se basa en tres pilares básico: el PRUG de l’Albufera, para "que no limite la actividad agraria"; la declaración como reserva de la biosfera; y el trabajo del día a día.

Postura de la oposición

La oposición aprovechó para pedir a Catalá la destitución del concejal de la Devesa-El Saler. La socialista Sandra Gómez acusó a la alcaldesa de "estar cómoda" con su socio de gobierno, que "tiene un discurso abiertamente contra el cambio climático". Además, exigió a Catalá el informe de medidas de prevención para la protección del parque natural. "Estamos esperando que nos informe", criticó, tras una semana de incendios en el entorno.

Por su parte, Sergi Campillo de Compromís calificó la postura de Gosálbez de "lamentable" y de ser "un insulto" para la ciudad. "Con este discurso, València hace el ridículo a nivel internacional —, expresó— al dar voz a un concejal que niega la evidencia científica". Además, señaló que el acto debería haber estado presidido por la alcaldesa Mª José Catalá.