De todos es conocido que muchas frutas son capaces de luchar, en su justa medida, contra el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso inevitable, pero lo que sí podemos hacer es intervenir en él para que se produzca de manera más lenta y conseguir llegar a viejos en un buen estado de salud. Las frutas, ricas en antioxidantes, vitaminas y minerales son grandes aliados en esta 'batalla' contra el paso del tiempo.

Las frutas son ricas en antioxidantes por lo que nos ayudan a proteger las células de los radicales libres y combatir el estrés oxidativo, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y previniendo enfermedades. También son ricas en vitaminas y minerales:

- Vitamina A: previene la flacidez y la aparición de arrugas. También protege la salud ocular y fortalece el sistema inmunológico.

- Vitamina D: facilita la absorción del calcio y es una gran aliada de la piel. Promueve el buen funcionamiento del sistema muscular, del sistema nervioso y del sistema inmunológico.

- Vitamina E: ayuda a prevenir enfermedades de la vista y evita la degradación oxidativa de los lípidos. Tiene una gran acción antioxidante y fortalece el sistema inmunológico.

- Cobre: tiene efectos rejuvenecedores en todo el organismo.

El elixir de la juventud, en las pieles de estas frutas

Investigadores de la Universidad de Farmacia de Egipto, acaban de publicar un informe titulado 'Valorization of Citrus peels: GC/MS-based metabolites profiling, multivariate analysis, and antiaging potential' en el que han descubierto que las cáscaras de los cítricos, utilizadas en aceite, retrasan visiblemente el envejecimiento de la piel.

Para estos científicos, "el envejecimiento y los residuos agrícolas son desafíos muy importantes" y teniendo en cuenta que para el cuidado de la piel la mayoría prefieren ingredientes naturales, se decidieron a investigar las pieles de unos cítricos que habitualmente se desechan, tanto en la producción a gran escala como en los hogares.

La investigación, publicada el 30 de enero de 2024, explica que los científicos aislaron los aceites esenciales de la piel de tres cítricos que se consumen de forma muy habitual: Citrus paradisi (pomelo), Citrus sinensis (naranja dulce) y Citrus deliciosa (mandarina). Las cáscaras de C. sinensis tuvieron un mayor rendimiento en la fabricación del aceite, rico en monoterpenos (con propiedades antidepresivas y antiinflamatorias). Las del C. paradisi y C. deliciosa contenían sesquiterpenos (activan el sistema venoso y linfático y reducen la presión sanguínea, entre otros beneficios).

Los estudios de las pieles de estos cítricos han demostrado que los volátiles pueden inhibir las enzimas antienvejecimiento. Según estos hallazgos, los residuos agrícolas investigados podrían retardar el envejecimiento en el cuidado de la piel.