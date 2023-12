Las chicas conquistan el podio de Top Cuiner

La calma reina entre los finalistas de Top Cuiner Júnior a pesar de que están a punto de enfrentarse a la prueba de la que saldrá la ganadora o el ganador de esta cuarta edición. Son cinco, cuatro niñas y un niño entre once y catorce años, que han llegado a la cita decisiva acompañados de padres, madres, hermanos y tíos. Tres ya participaron en 2022 en este concurso infantil de cocina: Mia Demontis, Marta Giménez Marí y Ana María Todua Chankseliani, que quedó tercera el año pasado. Para los dos restantes, Amat de Sans y Nuria Pérez, es su primera vez.

La final, como la semifinal, se juega en el restaurante Cala Bassa Beach Club del puerto deportivo Marina de Santa Eulària, donde está ya todo preparado para dar el pistoletazo de salida.

El organizador del certamen, Aitor Pérez Marí, explica que el reto de este viernes «es reinterpretar» una de las primeras recetas que hizo en el primer restaurante que tuvo: «un canelón relleno de marisco y boniato».

Los ingredientes ya están dispuestos sobre la encimera de la cocina del restaurante: gambas, cebolla, tomate, puerro, boniato y zanahoria, además de leche de coco y curry verde para la salsa y foie y flores para dar el toque final».

«Yo, en hacer este plato, tardo unos 25 minutos y el tiempo que les voy a conceder es prácticamente el doble», comenta. También explica que lo que el jurado va a valorar «sobre todo, es la limpieza, además del sabor y la presentación». Asimismo, va a tener en cuenta otros elementos «como la actitud, la aptitud y la organización en la cocina».

Todo esto lo cuenta minutos antes de ponerse delante de los fogones para mostrar, paso a paso, cómo se cocina la receta a los finalistas, que, con caras concentradas, anotan en una libreta todas las explicaciones que les da el promotor de Top Cuiner. Les insiste, entre otras cosas, en que sean «buenos compañeros».

Cuando termina el plato, se lo deja probar al jurado, que, bromeando, hace como si evaluara también a Aitor Pérez, aunque sus notas no las hace públicas. El tribunal lo componen los chefs Martino Carillo, Sergio Paolucci y Roberto Santodomingo, además de Jorge Gómez, conocido en redes como @gomeznawer, un popular tiktoker de fútbol con más de cuatro millones de seguidores. Lo ha invitado a la semifinal y a la final el organizador del concurso, con el que comparte amistades. «No tiene vínculos con la cocina, pero tiene buen paladar porque come en los mejores restaurantes», comenta el responsable de Top Cuiner.

Prueba de destreza

Antes de que los concursantes se enfrenten al cocinado de los canelones, el organizador les pone una prueba de destreza, que tendrán que llevar a cabo con la ayuda de sus padres o madres. Los que queden en primer y segundo lugar dispondrán de 50 y 45 minutos, respectivamente, para cocinar. El resto, tendrán 40. Lo que tienen que hacer es pelar una manzana sin levantar la hoja del cuchillo de la fruta. Quienes consigan la tira de piel más larga dispondrán del tiempo máximo para elaborar el plato.

Amat, que se erige ganador, es el primero en entrar en la cocina. Luego le sigue Marta y cinco minutos después, el resto.

Los nervios empiezan a aflorar entre los concursantes. «No quiero que desperdiciéis ninguno de los productos que estáis utilizando», les advierte el impulsor de Top Cuiner. Los chefs del jurado echan una mano a los finalistas y, de paso, comprueban bien de cerca cómo se desenvuelven entre fogones.

El tiempo pasa volando y de repente Aitor Pérez anuncia: «Han transcurrido 51 minutos, estáis todos fuera de tiempo. A partir de ahora valoraremos quien tenga listo el plato primero». Un minuto después, Amat ha terminado. Cuatro minutos después sale el último plato, el de Ana María, que ha hecho no uno sino dos canelones.

Presentan sus recetas a los miembros del jurado, mientras les explican cómo ha sido su experiencia en la cocina. Reconocen que la prueba ha sido difícil y que, en algún momento, les han podido los nervios.

Después de casi media hora de deliberación, Aitor Pérez, junto al tercer teniente de alcalde de Santa Eulària, Toni Ramon, anuncia los resultados.

Han quedado empatados, en cuarta posición, Ana María Todua y Amat de Sans. El tercer puesto se lo lleva Marta Giménez. El segundo lugar es para Nuria Pérez. «No me lo esperaba, durante la prueba he estado muy estresada», reconoce esta jovencita de once años de es Canar, que lleva en la mano su premio, una tableta. La ganadora, Mia Demontis, rompe a llorar de emoción en cuanto escucha su nombre. Tampoco ella se esperaba acabar primera: «nunca había cocinado canelones». A esta niña de once años residente en Siesta le gusta cocinar desde bien pequeña y su intención, dice, es convertirse algún día en chef. Lo primero que hace después de salir del restaurante es coger el móvil y hacerle una videollamada a su abuela para anunciarle que ha sido la ganadora de Top Cuiner y mostrarle los premios: un ordenador y una excursión en moto de agua para ver delfines.